Horario de los partidos de Alemania en el Mundial: todos los partidos de la primera fase

Los hombres de Julian Nagelsmann se enfrentarán a la debutate Curazao, la correosa Costa de Marfil y la gran amenaza de su grupo, Ecuador, en busca de lavar su imagen de los dos últimos Mundiales, donde quedó fuera en la fase de grupos

Alemania buscará su cuarto título mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La selección entrenada por Julian Nagelsmann llega a la cita norteamericana tras caer en cuartos de final en la Eurocopa de 2024 frente a España, a la postre campeona continental, mejorando así la imagen ofrecido hace cuatro años en Qatar, donde la Mannschaft quedó eliminada en la fase de grupos, tercera de un grupo con Japón, España y Costa Rica.

Alemania ha pasado por un relevo generacional tras conseguir su último Mundial en Brasil, en 2014, tras golear 7-1 a Brasil en semifinales y vencer en la final a Argentina con un gol en la prórroga de Gotze. Desde entonces, salvo la semifinal lograda dos años después en la Eurocopa de 2016, el combinado germano ha cosechado malos resultados.

Dos eliminaciones en fase de grupos en los Mundiales de 2018 y 2022, alcanzando los octavos de final en la Eurocopa de 2020 y los cuartos en 2024. Ahora, los de Nagelsmann buscan de nuevo llegar a las rondas finales, donde antes siempre eran unos asiduos, y por qué no, dar el campanazo logrando su quinto título para igualar a Brasil.

El calendario de Alemania en el Grupo E del Mundial 2026

Para ello, Alemania debe comenzar con buen pie en el grupo E, donde tendrá como rivales a Ecuador, Costa de Marfil y Curazao. Es la selección ecuatoriana el rival más fuerte de su grupo y que podría discutirle el liderato a los alemanes, por lo que no deben confiarse.

La selección de Nagelsmann tiene a priori un estreno plácido en el Mundial ya que se enfrente a la debutante Curazao, que solo con estar en la cita ya es un éxito para su país. El duelo se disputará el próximo domingo 14 de junio a partir de las 19:00 horas en España, en el NRG Stadium de Houston.

Seis días más tarde, la Mannschaft afrontará el duelo ante la siempre peligrosa Costa de Marfil. Será el sábado 20 de junio a las 22:00 horas en España, siendo en esta ocasión el escenario el BMO Field de Toronto.

Por último, el encuentro ante el rival más peligroso, Ecuador. Aunque quien sabe si ambas podrían llegar a esa fecha ya con los deberes hechos y un pleno de seis puntos con tan solo dirimir cual de las dos acabaría como líder. Para ello tendríamos que esperar hasta el jueves 25 de junio, también a las 22:00 horas, teniendo como escenario el MetLife Stadium de Nueva Jersey.