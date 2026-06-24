A Cristiano le sigue molestando Messi: “Yo no respondo”

El portugués Cristiano Ronaldo brilla con un doblete ante Uzbekistán -sus primeros goles en el Mundial 2026- y se convierte en noticia por su reacción en zona mixta, donde evitó responder a una pregunta sobre Lionel Messi tras ser elegido MVP del partido. El capitán portugués también dejó momentos de tensión mediática al cortar una intervención relacionada con su rival argentino

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, autor de dos goles en la victoria frente a Uzbekistán, de sus primeros tantos en el Mundial 2026, evitó responder este martes una pregunta relacionada con Lionel Messi en la zona mixta tras ser elegido como MVP.

Cristiano, invitó al periodista a formular la pregunta en español, pero lo interrumpió al darse cuenta de que estaba relacionada con Lionel Messi, quien el lunes se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 18 tantos.

Cristiano: "He vuelto, he vuelto"

El capitán luso celebró con gran emoción sus primeros goles en el Mundial 2026, tras haber recibido criticas sobre su juego y hacia su persona. Cuando metió el gol que tanto necesitaba, se giró a la cámara y expresó en inglés “He vuelto, he vuelto”, consciente de que estaba batiendo un récord, convertirse en el único jugador en marcar en seis Copas del Mundo.

Tras el partido el delantero explicó que había vivido una semana complicada, marcada por las críticas a su desempeño y las especulaciones sobre una posible retirada.

Además, explicó el significado de su celebración, en la que miró a las cámaras y pronunció la frase “I’m back”, una de las cosas que hacia siempre cuando marcaba y que quedaba marcada en los momentos importantes de su trayectoria.

Este doblete frente a Uzbekistán, vuelve a mostrar al Cristiano que vimos hace muchos años y a reforzar su figura como líder de Portugal .

Ronaldo evita a Messi

Primero, al delantero portugués le plantearon la posibilidad de un cruce con la selección argentina, la Albiceleste, un escenario que incluso podría darse en los cuartos de final del torneo. La pregunta apuntaba a si se imaginaba ese posible enfrentamiento en una fase tan avanzada de la competición, pero Ronaldo no supo que contestar y dijo que no tenía sentido ese partido.

Después, llegó la referencia sobre Lionel Messi tras su destacada actuación frente a Austria, donde el argentino ha sido tema de conversación en todo el mundo por alcanzar los 18 goles en los Mundiales. Sin embargo, Cristiano Ronaldo prefirió no entrar en comparaciones ni hacer comentarios al respecto, manteniendo el foco en su propio partido y en el triunfo de Portugal.

Esto empezó cuando el jugador animó al periodista a hacerle una pregunta en español pero le cortó en el momento en que comprobó que era sobre Lionel Messi. “Ayer Lionel Messi marcó dos goles…”, y Ronaldo lo cortó de inmediato con un gesto, desviando la atención hacia otra parte de la zona mixta.

Más tarde volvieron a preguntarle sobre su reacción ante la pregunta de Messi y el delantero respondió en portugués: “Depende de qué preguntas, yo no respondo”.

Su actitud frente a las preguntas volvió a reflejar la habitual tensión mediática que rodea la rivalidad entre ambos.Una rivalidad que sigue siendo un punto de referencia constante incluso en la actualidad, cuando ambos ya transitan la etapa final de sus carreras y compiten lejos de Europa. Aunque ya no se enfrentan semanalmente como en los años del Barcelona y el Real Madrid, cada aparición suya en escenarios internacionales como el Mundial mantiene vivo el debate que los acompaña sobre ¿quién es el mejor?