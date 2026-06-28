Lo Celso regala una gran noticia al Betis en su debut en el Mundial

El rosarino regresa al centro de escaparate tras marcar un golazo en sus primeros minutos en la cita mundialista, lo que alimenta la posibilidad de un ingreso suculento con su traspaso

Giovani Lo Celso irrumpió la pasada madrugada en el Mundial 2026 con buenas noticias para el Betis por la revalorización que supone estrenarse de la forma que lo hizo el rosarino en la cita norteamericana.

Y es que después de no disponer de minutos ante Argelia y Austria, el centrocampista bético debutó en el duelo contra Jordania y resultó decisivo para la victoria por 1-3.

Lo Celso debutó y abrió la cuenta con un golazo

No en vano, abrió la cuenta de la 'Albiceleste' en el minuto 18 de partido con una de las especialidades de la casa, un lanzamiento de falta desde la frontal del área que se coló con potencial en la escuadra derecha de la portería jornada.

Lo Celso engañó al meta, que se dirigió hacia el otro lado, y encarriló el tercer triunfo de los argentinos, que después sentenciarían con tantos de Lautaro Martínez, de penalti, y de Messi ya en la recta final tras el gol de Jordania.

Oportunidad aprovechada de cara a dieciseisavos contra Cabo Verde

Lo Celso entró en las rotaciones introducidas en el once por Lionel Scaloni una vez asegurada la clasificación como primeros de grupos y aprovechó la ocasión para reivindicarse a lo grande con un golazo de cara al duelo del próximo sábado contra Cabo Verde, ya correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La victoria de España sobre Uruguay evitó que Argentina se cruzara con los charrúas en esta ronda, por lo que le hizo un gran favor.

Lo Celso estuvo sobre el terreno de juego 60 minutos, pues a la hora de partido fue sustituido por Almada, y asumió galones desde el principio, como demuestra que lanzó la peligrosa falta que se convirtió en el primer tanto argentino.

El Betis se frota las manos con su vuelta al escaparate internacional

Este gol es una buena noticia para el Betis, pues lo devuelve al escaparate internacional y le otorga opciones de contar con más oportunidades, lo que favorece al Betis dentro de su hoja de ruta, en la que no descarta la venta del rosarino si llega una oferta sugerente.

Recientemente surgió el interés de River Plate, pero sus posibilidades se alejan del precio fijado en un principio por los verdiblancos, no inferior a los 15 millones de euros, aunque su valor de mercado haya bajado hasta los ocho kilos.

A priori, Lo Celso no está muy por la labor de marcharse y tampoco es que esté literalmente en la rampa de salida, pero en Heliópolis no verían con malos ojos un traspaso a cambio de un montante sugerente, más viable después de su estreno y el tanto y, sobre todo, si mantiene el protagonismo en las próximas citas tanto en cuanto, a priori, el cruce con la sorprendente Cabo Verde se presenta como muy factible para los de Scaloni.

Cabe recordar que, lastrado por una larga lesión, el curso pasado disputó 1.777 minutos repartidos en 32 encuentros con un saldo de tres tantos y tres asistencias.