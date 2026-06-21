La respuesta de Gio Lo Celso a River Plate: plazos, ofertas y condiciones

El 'Chacho' Coudet lo llamó varias veces para convencerle y, desde la concentración de Argentina en Estados Unidos, tanto Montiel como Otamendi hacen lo propio, si bien la entidad bonaerense no se ha dirigido formalmente ni a sus agentes ni a su homóloga de La Cartuja para negociar

River Plate está a la espera de que Giovani Lo Celso se pronuncie afirmativa o negativamente para negociar con el Real Betis el posible traspaso del mediapunta, nueva prioridad en verdiblanco tras el 'no' de Valentín Gómez a volver tan pronto a Argentina y el 'sorpasso' de Vasco de Gama con Nelson Deossa. El entrenador 'millonario', Eduardo Coudet, telefoneó personalmente en varias ocasiones al rosarino para hacerle ver que sería muy importante en su proyecto, mientras que pidió ayuda a Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi (que acaba de hacer el mismo camino de vuelta desde Europa) para que lo apretaran en la misma concentración de la Albiceleste. Si hay éxito, ofertarían.

Hasta después del Mundial, tranquilidad

Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, Gio ha pedido tiempo para dar una respuesta definitiva, pidiendo a sus interlocutores que le permitan centrarse en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, que por fin está disfrutando 'in situ' (no todo lo que le gustaría, pues sigue sin minutos) tras perderse el de Qatar 2022 por una inoportuna lesión que, por ende, le impidió ganarse una estrella. A la vuelta de tierras norteamericanas, el ex del Tottenham se pronunciará, aunque desde su entorno trasladan que no tiene ninguna intención de abandonar La Cartuja, donde tiene dos años más de contrato, y, por extensión, el Viejo Continente, donde lleva desde hace casi una década.

Si pudiera elegir: 'canalla' antes que 'millonario'

Incluso, sus preferencias en caso de regresar a casa pasan por volver a vestir la camiseta de Rosario Central, la única que se enfundó en su país natal, ya que se formó desde los 14 años en los escalafones inferiores del combinado 'canalla', volando directamente desde su primer equipo (donde le entrenó, precisamente, el 'Chacho' Coudet) al PSG. Luego, como ya es sabido, una primera y breve etapa en el Real Betis, su marcha a los 'Spurs', doble cesión al Villarreal CF y regreso en 2024 a Heliópolis en loor de multitudes, aunque su estela de rendimiento se fue apagando poco a poco.

Una tasación de 15 millones que lo aleja del Monumental

El Real Betis, que tampoco tiene un interés especial en desprenderse de Giovani Lo Celso, como sí ocurre con Sergi Altimira y Nelson Deossa, escuchará por el rosarino, como por todos los componentes de la plantilla verdiblanca, toda oferta que se considere fuera de mercado. En el caso del '20', su tasación (como información de servicio para sus pretendientes) parte de los 15 millones de euros, casi el doble de la que le asigna una recurrente web especializada como 'Transfermatkt'. Como se ha demostrado en las negociaciones por el colombiano, se trata de un montante lejos de las posibilidades de River Plate.