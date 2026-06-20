River pasa página con Deossa y trata ahora de convencer a un Lo Celso... más caro

Montiel y el que sería su nuevo compañero en los 'Millonarios', Otamendi, se unen a Coudet en la persuasión a Gio, que no tiene en estos momentos intención de abandonar La Cartuja y, en términos mayores, Europa; los verdiblancos escucharían ofertas a partir de 15 millones

River Plate, inasequible al desaliento en su búsqueda de refuerzos argentinos en Europa, ha pasado rápido el trago de Nelson Deossa, colombiano por el que se plantaron a la mitad de las exigencias del Real Betis para ver cómo Vasco da Gama, que sí va de verdad, lo adelantaba por la derecha. Dio largas Valentín Gómez con el clásico 'gracias, pero no', por lo que el 'Millonario' centra ahora sus esfuerzos en clave verdiblanca en Giovani Lo Celso, una pieza mayor que choca frontalmente con su estrategia de ahorro. El rosarino les saldría mucho más caro, pues, como ya sabe Central, en La Cartuja empezarían a valorar una propuesta que parta de los 15 millones de euros.

No necesitan los heliopolitanos desprenderse del '20' y éste, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, no está por la labor de marcharse. De Sevilla, en primera instancia, ni de Europa. Un problema añadido a sus limitaciones económicas para los rectores blanquirrojos, que han recibido una respuesta similar del atacante de la Fiorentina Lucas Beltrán, que, con todo más o menos arreglado (acuerdo con los violas para una cesión remunerada de 500.000 euros con opción de compra por 6,7 millones que se vuelve obligación bajo parámetros de sencillo cumplimiento), esgrime que no está por la labor de regresar aún a Argentina.

El 'Chacho' busca intermediarios en Estados Unidos

Ha llamado en un par de ocasiones Eduardo Coudet a Gio Lo Celso, al que ya dirigidó en Central, para trasladarle que sería capital en su proyecto, aunque las reticencias del zurdo son importantes. También en cuanto a salario, ya que supera con bonus los 2,5 millones de euros netos en La Cartuja, con dos años más de contrato por delante. River Plate tendría complicado, casi imposible igualarlo y le ofrecería un contrato largo a sus 30 años como compensación, si bien el interesado no acaba de verlo claro. Para convencerle, Gonzalo Montiel y uno que acaba de rubricar ese mismo camino desde el Benfica a la entidad franjirroja, Nicolás Otamendi, le insisten estos días en la concentración de la Albiceleste en EE.UU.

En busca de una plusvalía difícil de asumir en Buenos Aires

Aunque seguramente escucharía propuestas por algo menos, siempre que superen los 10-12 millones de euros, el Real Betis ha tasado al mediapunta argentino en 15 millones, respuesta que recibió Rosario Central cuando quiso materializar el sueño consumado con su paisano Ángel di María. Hay que recordar que los verdiblancos recuperaron en 2024 a Giovani Lo Celso por cinco millones fijos, uno más en variables y una opción de compra de 25 millones por Johnny Cardoso que el Tottenham no terminó ejecutando.

Con Isco Alarcón y Pablo Fornals para jugar también en su demarcación natural, no se cierran en banda a dejarle marchar si llega la propuesta adecuada, más que nada porque su rendimiento, salvo en su primera temporada de la segunda etapa, no ha sido satisfactorio. En el curso recién terminado, el ex del PSG firmó tres goles y otras tantas asistencias en 32 partidos, con 1.777 minutos en su haber, sin terminar de encajar con los otros mediapuntas ni a retener la camiseta cuando tuvo galones.