Nuevos pretendientes de un Deossa cuya venta se ultima a Vasco da Gama: uno es de LaLiga

El nuevo dueño de la entidad cruzmaltina, Marcos Lamacchia, está dispuesto a invertir 400 millones de euros y aboga por una revolución en esta ventana de transferencias para remontar el vuelo en la Série A; el trato con los verdiblancos permitirá a éstos recuperar su inversión un año después

Avisaba ya anoche ESTADIO Deportivo de la fuerte irrupción de Vasco da Gama en la subasta por Nelson Deossa y lo cierto es que los cariocas están muy cerca de rematar el fichaje del mediocentro colombiano por una cantidad que supera los diez millones de euros. Como quería el Real Betis, recuperará la inversión realizada hace un año para sacarlo de los Rayados de Monterrey, aunque sin plusvalía para que en Nuevo León reclamen el 15% que retuvieron en su día de este concepto. Ahora, se negocian los términos finales de un acuerdo que seguramente deje réditos aparcados en forma de porcentaje de futura venta a favor de los verdiblancos.

Los contactos entre el director deportivo cruzmaltino, Admar Lopes, y su homólogo heliopolitano, Manu Fajardo, se llevan produciendo toda la semana, con una reunión, incluso, el jueves pasado en persona al encontrarse el ejecutivo portugués en España para cerrar varias contrataciones entre este país y el vecino. Las informaciones que llegan desde la planta noble del Estadio de La Cartuja hablan de avances importantes, hasta tal punto que se ultima un trato que brindará a Nelson Deossa un salario mejor que el que le prometía River Plate (que se plantó a la mitad de lo exigido) y que estaría a estas horas sólo a expensas de que se plasme todo por escrito.

El hijastro de la presidenta del Palmeiras, nuevo dueño del club carioca

La clave estaría en la delicada tesitura deportiva e institucional por la que atraviesa Vasco da Gama, con una mayoría accionarial adquirida el año pasado por '777 Partners', el fondo que también contaba con un 14% de títulos del Sevilla FC antes de quebrar, y devuelta a sus antiguos propietarios por los graves impagos en que incurrieron los 'Americanos'. En los últimos meses ha aparecido en escena Marcos Lamacchia, acaudalado empresario e hijastro de la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, dispuesto a invertir 400 millones para hacerse con las riendas de la institución de Río de Janeiro, en zona de descenso en la Série A, propiciando una revolución en este mercado, con 6-7 fichajes de nivel.

Columbus Crew y Deportivo de La Coruña movieron ficha también

Aunque Vasco da Gama, que ya cuenta en sus filas con otros cuatro colombianos (Carlos Cuesta, Johan Rojas, Marino Hinestroza y Andrés Gómez), parte con mucha ventaja en la operación, la discreta campaña de debut en Europa de Nelson Deossa, lejos de 'espantar' pretendientes, los ha acumulado a la puerta de La Cartuja. Ya se publicó que Flamengo e Ipswich Town habían movido ficha por el de Marmato, lo mismo que el Club América mexicano y el Besiktas turco. Sin embargo, se desconocía que el Columbus Crew estadounidense y el Deportivo de La Coruña español se habían sumado a los sondeos.