Deossa, Lo Celso, Valentín Gómez... River Plate no gasta, pero sondea a medio Betis

El 'Chacho' Coudet se está encargando de convencer telefónicamente a los jugadores verdiblancos que le gustan, un interés que, de momento, no se ve correspondido en forma de apuesta seria por los dirigentes de la entidad franjirroja, que han acudido a La Cartuja como quien va a las rebajas

Si por River Plate fuera, ficharía a dos de los tres argentinos con contrato en vigor en el Real Betis (menos el 'Chimy' Ávila, a quien se rescindirá el último año a cambio de 50.000 euros y se convertirá, por tanto, en agente libre) y al colombiano Nelson Deossa. Con todos ellos ha hablado telefónicamente el entrenador franjirrojo, Eduardo Coudet, para trasladarles el fuerte interés en que sean 'millonarios' y la importancia que tendrían en su proyecto de la 26/27. Una persuasión que, por ahora, ha caído en saco roto, más que nada porque los dirigentes de la institución bonaerense no están apostando de verdad por ninguno de ellos. Desde este domingo, con la llegada a Alicante del equipo suramericano para realizar la pretemporada, podría haber novedades.

Muy lejos de los diez millones requeridos por Nelson Deossa

Aunque han trasladado verbalmente que estarían dispuestos a llegar a 4-5 millones de euros por el 50% del pase de Nelson Deossa, no ha formalizado una oferta River Plate por el mediocentro 'cafetero', tasado por el Real Betis en los diez millones que permitirían, al menos, recuperar la amortización pendiente, si bien el Besiktas ponía 15 sobre la mesa el pasado mes de enero. Además, en La Cartuja pretenden conservar un 20-25% de los derechos del de Marmato para obtener alguna plusvalía con una futura explosión del zurdo, que tiene pretendientes en México, Brasil, Inglaterra o Rusia. Esperarán una propuesta acorde a sus exigencias, aunque ello suponga cerrar el presente ejercicio fiscal con ligeras pérdidas, por lo que Pablo Longoria sabe que deberá 'rascarse' el bolsillo o renunciar al ex de Rayados.

La ansiada repatriación de Lo Celso que también quiere Rosario Central

El entrenador de Rosario Central cuando Giovani Lo Celso descolló y fue vendido al PSG por diez millones de euros era, precisamente, el 'Chacho' Coudet, que habría descolgado el teléfono para recordar los viejos tiempos y, de paso, ofrecer al mediocampista un hueco en sus planes. En Argentina desvelan que ha habido contactos, de momento embrionarios y solamente para conocer su disponibilidad y la cotización que tendría una operación a la que el Real Betis no se cerraría, dado el 'overbooking' que se avecina en la línea de tres mediapuntas para la 26/27, aunque, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, no escuchará propuestas por debajo de esos mismos diez millones, el doble de lo que pagó al Tottenham (con bonus de rendimiento aparte y una opción de compra no ejercida por Johnny Cardoso) para recuperarlo.

Valentín Gómez contesta 'gracias, pero no'

Busca River Plate un central zurdo en el mercado y, para sorpresa de nadie, se ha fijado en el bético Valentín Gómez, a quien ya pretendió hace un año (como Boca Juniors, que volvió a preguntar), cuando el de San Miguel se marchó de Vélez Sarsfield en dirección a La Cartuja a cambio de unos 5,3 millones de euros. La respuesta del polivalente zaguero ha sido negativa, agradeciendo el interés pero haciendo ver al 'Chacho' Coudet que desea seguir en Europa, tras varios intentos fallidos de cruzar el charco. Además, ha cerrado su primer curso fuera de Argentina con 2.856 minutos a las órdenes de Manuel Pellegrini, que le alineó en 41 partidos oficiales como central, lateral y hasta pivote. Marcó el gol que supuso el empate en casa ante el Girona FC de certero cabezazo a la salida de un córner que botó Isco Alarcón.