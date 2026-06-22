Lo Celso sigue sin estrenarse en un Mundial: Scaloni tampoco lo alineó en el segundo partido

La Albiceleste, que volvió a dejar su puerta a cero y a ver cómo Messi acaparaba el capítulo goleador, se asegura la primera plaza del Grupo J con su apurado triunfo ante Austria, con penalti errado por Leo y un doblete posterior de 'La Pulga' que se cerró ya en el 95, todo ello sin Gio en el campo

La selección argentina venció este lunes a Austria por 2-0, aunque fue un triunfo apurado, sellado en el minuto 95 por un Leo Messi que acapara todos los goles de la Albiceleste hasta el momento en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. De esta forma, si el delantero del Inter de Miami firmó un 'hat-trick' en el duelo inaugural contra Argelia (3-0), se resarció del penalti errado contra los centroeuropeos con sendos tantos (a siete del descanso y en el alargue) que aseguran para el vigente campeón el pase a las eliminatorias como primero del Grupo J, dado el sistema de desempate impuesto en el torneo. Da igual ya lo que pase contra Jordania.

De nuevo sin minutos para el representante bético, que podría estrenarse en un tercero intrascendente

Por segundo encuentro consecutivo, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, volvió a dejar en el banquillo a Giovani Lo Celso, representante del Real Betis en el partido de este 22-J. Suplente de nuevo, ante los argelinos entraron en la segunda mitad Nahuel Molina, Nico González, Julián Álvarez, Nico Paz y Nicolás Otamendi, mientras que contra los austríacos les tocó repetir a dos de los tres colchoneros (el mediapunta y el delantero), así como al central del Benfica que acaba de fichar River Plate, mientras que remataron las cinco sustituciones Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico. Contra Jordania, con nada en juego, puede llegar la oportunidad al rosarino.

Gafado en los Mundiales: siempre en el banco en Rusia, fuera de Qatar por lesión y ahora...

Desde luego, las aventuras de Gio Lo Celso en la Copa del Mundo no han podido ser hasta la fecha menos gratificantes. De esta forma, integró la lista de Jorge Sampaoli para Rusia 2018, pero nunca llegó a debutar, quedándose en el banquillo frente a Islandia, Croacia y Nigeria en la fase de grupos, así como el día de la eliminación en octavos de final ante Francia. En el grupo de Scaloni que ganó dos Copas América y la Finalissima, una inoportuna lesión muscular le dejó fuera de Qatar 2022 (precisamente, cuando Argentina sumó su tercera estrella), siendo sustituido por el 'Papu' Gómez. Y, por ahora, inédito en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con su futuro abierto y River Plate esperando una respuesta

No tiene a priori Giovani Lo Celso muchas ganas de abandonar el Real Betis, por un lado, ni de volver a Argentina todavía, por otro. Sin embargo, ha pedido a River Plate que le deje contestar a su propuesta después de la cita mundialista en tierras norteamericanas. En La Cartuja cuentan con él, si bien, como pasa con todos los futbolistas de la plantilla que dirige Manuel Pellegrini, se escuchará cualquier oferta considerada fuera de mercado. El precio de salida fijado en el caso del rosarino, que tiene dos años más de contrato, es de 15 millones de euros, en principio lejos del alcance de los franjirrojos. El Tottenham se embolsó con él en 2024 unos cinco millones fijos y varios en bonus.