Felix Auger-Aliassime - Alejandro Davidovich: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Davidovich en Wimbledon 2026

El último español que queda en Wimbledon, Alejandro Davidovich, tratará de lograr la machada ante el tercer favorito, Felix Auger-Aliassime

Alejandro Davidovich tratará este domingo de mantener la bandera del tenis español en la segunda semana de Wimbledon ante un difícil rival, un Felix Auger-Aliassime que parte como tercer favorito tras una gran temporada y que quiere al fin hacer algo importante en un Grand Slam tras el nuevo fiasco vivido en Roland Garros.

Davidovich se ha mostrado intratable en este arranque de torneo. Llegaba de ganar su primer título en el ATP Tour, la pasada semana en Mallorca, y tras sumar tres triunfos en Londres encadena siete partidos seguidos ganando por primera vez en su carrera en el circuito grande. A eso añade que ha ganado sus tres partidos en Wimbledon sin perder un set, lo que demuestra el alto nivel de confianza que tiene y el buen momento que atraviesa.

Sin embargo, Felix Auger-Aliassime es ya otro nivel. El canadiense lleva una temporada espectacular que le ha permitido encaramarse al puesto número 4 del ránking mundial. En Wimbledon tampoco ha perdido ningún set y ha doblegado a jugadores tan correosos como Dino Prizmic o el estadounidense Michael Zheng.

El de Montreal tiene como tope los cuartos de final en Wimbledon, algo que no logra desde 2021, y quiere regresar ahí. Davidovich, por su parte, ya ha superado su mejor actuación en las pistas de hierba londinenses, ha regresado con estos triunfos al Top-20 y llega sin presión y con la idea de dar la sorpresa.

Será la quinta vez que se vean las caras, la primera en hierba. En el cara a cara, el tenista canadiense gana por 3-1 al español. Sin embargo, es el malagueño el que logró vencer en su último duelo, disputado el pasado año en la segunda ronda del Open de Australia, cuando remontó el español en un partidazo de cinco sets por 6-7(7), 6-7(5), 6-4, 6-1 y 6-3.

¿A qué hora se juega el Auger-Aliassime - Davidovich?

El partido entre Felix Auger-Aliassime y Alejandro Davidovich correspondiente a la cuarta ronda masculina de Wimbledon 2026 tendrá lugar este domingo 5 de julio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 1, por lo que el choque se prevé que comience en torno a las 16:30 horas -hora peninsular española-; aunque eso puede variar en función de cómo acabe el Jéssica Pegula ante Iva Jovic.

Dónde ver por TV y online el partido de Auger-Aliassime y Davidovich en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.