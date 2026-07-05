México - Inglaterra: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentan en el Estadio Azteca en el que será el adiós al torneo del mítico recinto méxicano, ambos buscan los cuartos de final

México - Inglaterra: alineaciones probables, canal y dónde ver en TV hoy el partido de octavos de final del Mundial 2026Imago.

México e Inglaterra se citan este domingo en el que será el último partido en tierras mexicanas, por lo que los hombres de Javier Aguirre quieren decir adiós a su país pero al torneo por todo lo alto. Para ello tendrán que superar a una de las mejores selecciones del Mundial y a un delantero que está en plena racha goleadora como es Harry Kane.

Noticias Relacionadas La polémica: del cambio de hora a las quejas inglesas por el miedo y la inseguridad

No ha estado exenta de polémica la previa del choque, entre dudas por el horario definitivo y el dispositivo de seguridad que protege a los hombres de Thomas Tuchel en Ciudad de México. Incluso en la noche previa decenas de aficionados que merodeaban el hotel donde pernocta el equipo de Inglaterra tuvieron que ser desalojados por la policía, que ha tomado medidas para garantizar el descanso de los futbolistas.

Con el empuje de su público y una renovada ilusión, los pupilos de Javier Aguirre llegan con la ilusión de enlazar su cuarta victoria, aumentar la producción goleadora que está en ocho y alargar por un partido más el registro de imbatibilidad.

La última vez que el 'Tri' avanzó a cuartos de final de un Mundial fue, precisamente, en el último que organizó el país, en 1986. Desde entonces, abandonó en octavos en siete ediciones desde EE.UU. 1994 a Rusia 2018. Y en la pasada edición de Qatar 2022, la ilusión se desvaneció en fase de grupos.

Inglaterra llega a su quinto partido tras superar de remontada a una rocosa selección del Congo. El conjunto africano se puso adelante, pero nada pudo hacer cuando apareció Harry Kane para evitar el naufragio con un doblete.

Aguirre apostará a que su defensa mantenga su elevado rendimiento ante un rival liderado por Kane, astro del Bayern de Múnich, y Jude Bellingham, figura del Real Madrid.

Inglaterra regresa al Estadio Azteca 40 años después de haber sido eliminado por Argentina en uno de los partidos más recordados de los Mundiales, en el que a Diego Armando Maradona le fue admitido un gol con la mano y minutos después tejió uno de los goles más hermosos del siglo XX.

El ganador del partido jugará la fase de los ocho mejores el 11 de julio en Miami contra el mejor entre Brasil y Noruega, que se enfrentan cuatro horas antes del partido en la capital mexicana.

Alineaciones probables de México e Inglaterra

México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Luis Quiñones.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi, Djed Spence; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Marcus Rashford, Harry Kane, Noni Madueke.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el México - Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra se jugará finalmente a la hora que estaba fijada desde un principio, las 2:00 de la madrugada de este domingo en España (18:00 horas en México), aunque se rumoreó de que podría ser adelantado por la amenaza de una tormenta eléctrica, aunque finalmente no ha sido así. El escenario del encuentro será el Estadio Azteca.

TV e Internet: ¿Dónde puedo ver el México - Inglaterra?

El choque entre mexicanos e ingleses se podrá ver en directo únicamente por la plataforma de pago de DAZN, aunque en www.estadiodeportivo.com podrán leer la crónica y todas las reacciones del choque entre ambos conjuntos.