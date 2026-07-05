Ancelotti, antes de medirse a Noruega: "Neymar y Vinícius pueden jugar juntos... y van a jugar juntos"

El seleccionador brasileño ha dejado claro que en algún momento jugarán junto los dos atacantes, aunque le preocupa más el grupo y como parar el caudal ofensivo de los nórdicos

Carlo Ancelotti se juega esta noche el pase a los cuartos de final del Mundial frente a Noruega, y antes de analizar lo que espera del choque ha repasado el estado de la enfermería, donde ha confirmado la baja de Lucas Paquetá y la mejoría de Raphinha.

"No tenemos otro jugador con las características de Lucas Paquetá, así que tendremos que sustituirlo con un futbolista diferente. Tenemos distintos perfiles y elegiremos en función de nuestra idea de juego y de la fuerza del rival. Defensivamente necesitamos a alguien que pueda ayudar en la banda izquierda, como hacía Paquetá, y ese trabajo pueden hacerlo Martinelli o Danilo. Con balón hay que ocupar bien el espacio del interior izquierdo. Nuestra idea no cambia; lo que cambia es la interpretación del juego según las características del jugador".

Cómo está Raphinha

"Raphinha está progresando muy bien, pero aún no está al 100%. Está disponible y quizás puede tener unos minutos para ayudar al equipo. Estamos muy felices porque es un jugador muy muy importante para el equipo".

Enfrente tendrán a Odegaard y Haaland

"Lo vimos con 16 años en el Real Madrid y ya era un jugador muy talentoso. Creo que ha evolucionado muy bien, ha encontrado una situación ideal en el Arsenal y ahora, además de su calidad, es un futbolista muy inteligente. Entiende perfectamente el juego y es uno de los jugadores más importantes de Noruega. Todo el mundo conoce a Haaland. No tengo que explicar a Gabriel cómo juega porque se ha enfrentado a él muchas veces. Estamos preparando el partido teniendo en cuenta sus características. Evidentemente es un delantero muy, muy peligroso".

Vinicius

"Hace tiempo que Vinicius cambia de posición. Lo hace en el Real Madrid y también lo hace con Brasil. Se encuentra muy cómodo y creo que eso también será un problema para el rival, porque puede generar asistencias desde fuera y marcar goles apareciendo por dentro".

La broma de Solbakken

"Entendí que era una broma, somos amigos y nos hemos encontrado muchas veces. Estoy de acuerdo en que Noruega es un equipo difícil, con estructura, calidad y una gran organización. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel. Llegamos con confianza después de superar una eliminatoria complicada contra Japón y el equipo está preparado para cualquier situación. Contra Japón encajamos un gol, pero no hubo ansiedad; el equipo sabía lo que tenía que hacer para reaccionar. Estamos confiados, pero el rival es muy complicado. Además, el fútbol moderno es así. Nadie dice que Argentina sufriera contra Cabo Verde porque hoy todos los rivales están muy bien preparados. Felicito a Cabo Verde por el gran partido que hizo".

Tiene un plan anti-Haaland

"El plan anti-Haaland existe. No tengo que explicar cómo jugar contra él a Gabriel o a Marquinhos, que se han enfrentado muchas veces. Creo que el equipo todavía no está en su mejor momento. Podemos mejorar la calidad y la consistencia de nuestro juego. Hemos mejorado partido a partido y seguimos creciendo".

La fortaleza de Noruega

"Tiene un equipo con mucha calidad ofensiva. Es un equipo junto y equilibrado... y también ofensivo. Es difícil buscar transición rápida porque controlan bien el centro del campo".

Vinicius y Neymar

"Pueden jugar juntos... y van a jugar juntos".

La opción de Martinelli

"Es un aspecto que tenemos que considerar. De Martinelli no tiene las mismas características defensivas que Danilo... pero es importante tener jugadores con diferentes características".

Valoración de sus partidos

"Después de cada partido hacemos una valoración. Contra Marruecos fue un cinco, contra Haití un seis y medio, contra Estonia un siete y, después de Japón, un siete y medio. Estamos aprobados, pero todavía podemos mejorar".