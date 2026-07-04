El Atlético de Madrid intenta colarse en las diferencias entre Dani Ceballos y el Betis

En Madrid anuncian un tanteo colchonero para conocer esas demanda económica que el club verdiblanco no se puede permitir. El Ajax de Míchel también ha preguntado por los planes del utrerano como agente libre más allá de su conocido deseo de ir al Betis

El Real Betis y Dani Ceballos, ya como agente libre tras rescindir su último año de contrato con el Real Madrid, están jugando este verano la enésima partida de su regreso al club en el que se formó como canterano. Sobre el tablero ya estaban una predisposición mutua y un grueso manuel de instrucciones en las que las partes se han dado cuenta de hay aún más números por cuadrar de lo que ya esperaban. En ese contexto de diferencias -teóricamente salvables-, este sábado ha surgido la oportuna reaparición del Atlético de Madrid para tantear al utrerano y saber qué está pidiendo.

Mateu Alemany se interesa por las condiciones del fichaje de Ceballos como agente libre

No es la primera vez que Diego Pablo Simeone hace ruido en torno a un posible interés en el fichaje de Ceballos y tampoco es el único, pues lo mismo ha hecho el Ajax de Ámsterdam neerlandés, que la próxima temporada estará dirigido por Míchel Sánchez. La información de la presunta intromisión colchonera la han lanzado este sábado los servicios informativos de Telemadrid, la cadena pública, y luego ha sido confirmada por varios medios como la edición capitalina de Mundo Deportivo.

Las mismas informaciones recuerdan que el centrocampista de 28 años está dispuesto a renunciar a una buena parte de la ficha de cinco millones de euros limpios al año que tenía firmada en el Real Madrid y que habría percibido en esta 26/27 de no ser por su presión al club merengue para liberarse. ¿Hasta dónde está dispuesto a rebajarse sus emolumentos?

Ésa es la pregunta que consideran clave para saber hasta qué punto resultará factible la esperada noticia de su regreso al Real Betis y a este desenlace en las reuniones previstas para los próximos días van a estar muy atentos en el Atlético de Madrid de Simeone (y en el Ajax de Míchel). Precisamente, hace apenas unas horas Ceballos compartía varias reflexiones sobre el amor verdadero.

Dani Ceballos busca quien le quiera de verdad

"Quien te quiere, encuentra la forma. El que no quiere, encuentra la excusa. Así de simple". "No le busques explicación a quien no te elige, mejor quédate con quien no necesita que le pidas lo que debería darte solo". "Reconocer quién te elige de verdad a veces duele, pero también es una forma de amor propio"... El culebrón de cada verano promete deparar aún bastante capítulos más.

De momento, más allá de ese movimiento de tanteo por parte de Mateu Alemany -director deportivo del Atlético-, hay poco más que contar. Es totalmente lógico que muchos clubes de nivel pregunten por un jugador de la calidad de Dani Ceballos que además está sin equipo y no requiere acometer una inversión por traspaso.

No obstante, diferencias de partida al margen, la negociación con el Betis prácticamente ni siquiera ha empezado. Además, en Madrid también ha sorprendido la noticia debido a que la supuesta prioridad del conjunto colchonero para reforzar la medular es un pivote defensivo y ya han trascendido sondeos a varios perfiles de '5' que de momento ve demasiado caros: Morten Hjulmand (Sporting CP), Ederson (Atalanta BC), Joao Gomes (Wolverhampton)...