Manuel Pellegrini amplía su reinado: los 10 entrenadores que llevaron al Betis a Europa; de Balmanya a 'El Ingeniero'

Domingo Balmanya, hace más de 60 años, inauguró una vía que el club sólo recorría de manera muy excepcional hasta que llegó el chileno para batir en la Conference el techo histórico, para subir el listón en la UEFA Europa League y para reencontrarse por fin con la Champions en la mejor guinda posible a un espectacular pleno de seis de seis

Manuel Pellegrini lleva seis años como entrenador del Real Betis en los que puede presumir de haber ganado una Copa del Rey y de mantener un pleno de seis clasificaciones continentales. Para su séptima temporada, el chileno acaba de pegar en su espectacular álbum álbum verdiblanco el cromo de la UEFA Champions League, el único que le faltaba, después de elevar el listón en la Europa League y de marcar un nuevo techo histórico con la final del año pasado en la aún neófita Conference League.

Poco más se puede añadir para poner en valor lo que está haciendo Pellegrini en una entidad que tenía como tope dos años seguidos en Europa y en la que sólo nueve entrenadores habían sellado el pase. El santiaguino llegó en el pandémico verano de 2020 con la misión principal de aportar la estabilidad necesaria para apagar una trituradora letal: de los 15 técnicos que llegaron antes que él sólo dos consiguieron mantener el cargo antes del final de su primera campaña. A punto de empezar su séptimo proyecto, su nombre se lee en letras gigantescas en los libros de historia.

Los diez entrenadores en la historia del Euro Betis: Pellegrini y nueve más

1- DOMINGO BALMANYA

El catalán dejó al Betis tercero en la 1963/1964 y se convirtió en el primer técnico en sellar una clasificación europea, para la entonces llamada Copa de Ferias. Sin embargo, se marchó a final de ese mismo curso. La temporada 64/65 fue movidita, con hasta cuatro entrenadores distintos: Luis Hon, Rosendo Hemández, Andrés Aranda y Emesto Pons.

2- RAFAEL IRIONDO

La temporada la comenzó Ferenc Szuza, pero el húngaro cesó tras ocho jornadas e Iriondo grabó su nombre en la historia del Betis, poniendo fin a una sequía continental de 13 años. Acabó quinto en Liga y conquistó la primera Copa del Rey, ganándose seguir en la 77/78 y dirigir a los verdiblancos en la ya extinta Recopa de Europa.

3- PEDRO BUENAVENTURA

Otra temporada que empieza con decepción y acaba con festejo. Rogelio Sosa sólo duró una jornada, volvió Iriondo (esta vez con mucha menos suerte) y Buenaventura se hizo cargo del equipo para las cinco últimas jornadas, logrando acabar en la sexta plaza y clasificandose para la Copa de la UEFA. No disfrutó del premio: Antal Dunai le sucedió y a éste, Marcel Domingo.

4- PEPE ALZATE

Acabó quinto en Primera división en la 1983/1984, guiando de este modo al Betis hasta su segunda clasificación para la UEFA en sólo tres años, pero no conseguiría acabar la temporada 1984/1985, siendo sustituido en el banquillo del Benito Villamarín por Luis Cid 'Carriega'.

5- LORENZO SERRA FERRER

Tuvieron que pasar 11 años para volver a festejar un pase europeo y fue digno de elogio. Un Betis recién ascendido a Primera división fue capaz de acabar tercero en LaLiga 94/95 y se metió en la Copa de la UEFA con un sonado 0-2 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid con doblete de Daniel Toribio Aquino.

Luego, el balear sólo pudo ser octavo en la 95/96 (su peor puesto). Se desquitó en la 96/97 consiguiendo billete para competición continental por segunda vez en su tercer año en el banquillo verdiblanco. Acabó cuarto en LaLiga y fue finalista de Copa del Rey en la 96/97, perdiendo ante un FC Barcelona que, al ser campeón liguero, cedió a los verdiblancos su plaza en la Recopa de Europa. Eso sí, se llevó a Serra al Camp Nou.

El de Sa Pobla regresó en 2004 para agrandar su leyenda: convirtió al Betis en el primer equipo andaluz que jugaba el formato de la Champions League y lo hizo adelantando en la última jornada al Sevilla FC. Además, remató su vuelta triunfal ganando la Copa del Rey de 2005, que durante 17 años fue el último título conquistado por el club. Siguió al año siguiente (05/06) y dirigió al equipo en la máxima competición continental y en la Copa de la UEFA tras quedar tercero de su grupo, antes de consumar su enésimo divorcio con Lopera.

6- LUIS ARAGONÉS

El Sabio de Hortaleza fue el primer sustituto de Serra (palabras mayores) en la 97/98. Sólo estuvo un año, pero cumplió su cometido: con la ayuda del balear logró que el Betis encadenase por primera vez en la historia dos cursos seguidos en Europa. El equipo acabó en la octava plaza LaLiga -valió para ir a la Copa de la UEFA-. Vicente Cantatore y Javier Clemente le sucedieron sin éxito.

7- JUANDE RAMOS

Antes de llenar de títulos las vitrinas del eterno rival, emuló a Serra Ferrer y fue capaz de meter en Europa a un Betis recién ascendido a Primera división. Acabó sexto, se clasificó para la Copa de la UEFA... y se fue por desavenencias con Manuel Ruiz de Lopera. El que dirigió al EuroBetis fue Víctor Fernández, quien recogió el testigo del manchego pero no fue capaz de repetir en Heliópolis sus logros en Real Zaragoza.

8 - PEPE MEL

Tras los éxitos de Serra hubo que aguantar ocho años de espera, hasta que Pepe Mel consiguió acabar séptimo en la 12/13 y estrenarse en la UEFA Europa League. No duraría mucho en la 13/14, temporada de infausto recuerdo: al madrileño le suplió Garrido, destituido al mes siguiente, y llegó Gaby Calderón. Con él, el Betis perdió el 'EuroDerbi' de octavos de final pese al 0-2 de la ida en Nervión y consumó su descenso a Segunda división a falta de un mes de competición.

9- QUIQUE SETIÉN

El cántabro estuvo a punto de ser destituido en diciembre de 2017, cuando sólo llevaba unos meses en el cargo, pero una segunda vuelta sensacional dejó al equipo sexto y clasificado para la Europa League. Tras firmar una Fase de Grupos espectacular, el Rennes le dejó en la cuneta en la eliminatoria de octavos de final.

10 - MANUEL PELLEGRINI

Los cuartos de final eran el techo continental del 'EuroBetis', eso en la Recopa, porque en la UEFA Europa League estaba en octavos de final. Pellegrini ha llevado el récord hasta la final de la UEFA Conference League 2025 y en la segunda competición continental logró esta pasada 24/25 subir el listón hasta los cuartos. En la Champions League, el equipo de las Trece Barras sólo ha podido jugar la Fase de Grupos y, como mínimo, el chileno también igualará esa marca en la 26/27.

Más la Copa del Rey de 2022. Argumentos de peso para ser considerado el mejor entrenador de la historia del Real Betis. Antes de este éxito como heliopolitano, ya consiguió clasificar para la máxima competición continental al Manchester City, al Málaga CF, al Real Madrid y al Villarreal CF. Es decir, a todos los que ha entrenado en España y a todos sus clubes europeos menos al West Ham United.