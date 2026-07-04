El nombre del Betis sigue resonando con fuerza en los estadios del Mundial 2026

La inoportuna lesión de Ez Abde rebajó el nuevo récord histórico de representación mundialista de siete a seis jugadores, pero todos ellos pasaron la Fase de Grupos, sólo uno fue eliminado en dieciseisavos de final y de los cinco que se clasificaron para octavos ya tiene asegurado al menos uno en cuartos: Sofyan Amrabat lo ha sellado este sábado

El Real Betis sigue resonando con fuerza en los estadios del Mundial 2026 que se está celebrando en Estados Unidos, México y Canadá. El club verdiblanco acudió a esta cita de máxima repercusión con un total de seis representantes y ha logrado meter a cinco de ellos en la recién inaugurada ronda de octavos de final. De hecho, el primer choque de esta ronda deja ya a Sofyan Amrabat en cuartos de final después del 0-3 con el que la selección de Marruecos ha barrido al cuadro canadiense en la tarde de este mismo sábado. La fiesta fue redonda para el pivote norteafricano, quien disputó la última media hora de juego rompiendo su ostracismo en la tercera cita mundialista de su carrera (fijo desde Rusia 2018).

Sofyan Amrabat disputa su segundo partido con Marruecos en el Mundial 2026

El jugador del Fenerbahçe SK -le quedan dos años más de contrato con los turcos tras su cesión en el Real Betis- no había tenido minutos en las dos primeras jornadas de la Fase de Grupos ni tampoco en el duelo de la eliminatoria de dieciseisavos de final que acabó con victoria en los penaltis frente a Países Bajos, el estado en el que nació y comenzó su carrera futbolística. Sólo sumaba los 90' ante Haití y para colmo se marchó tocado.

En este Canada 0-3 Marruecos, Amrabat entró en el minuto 63 por Ayyoub Bouaddi, con un exiguo 0-1 en el marcador. Vivió en el campo los mejores minutos de los 'Leones del Atlas', aunque él fue uno de los más discretos y demostró que sigue sin estar al cien por cien después de la lesión de tobillo que ha marcado negativamente su cesión en el Real Betis en la pasada 25/26. No entró mucho en juego, pero su imponente físico ya de por sí resuelta disuasorio y supo hacer lo más importante: equivocarse muy poco.

Acabó con 91 por ciento de acierto en el pase (10/11) tras tocar sólo 15 balones y acumuló tres pérdidas que compensó con una recuperación y varias faltas tácticas muy oportunas. Cabe recordar que apenas unos días antes del inicio del Mundial 2026, el aún jugador verdiblanco Ez Abde sufrió un esguince de rodilla que le dejó sin la que iba a ser su segunda aventura, después del cuarto puesto de Marruecos en Qatar 2022.

Tras el pleno en dieciseisavos y el 5/6 en octavos de final, asegura el primer representante en cuartos

De los seis jugadores del Betis que sí acudieron, todos pasaron de la Fase de Grupos y sólo Cédric Bakambu (RD Congo) cayó en dieciseisavos. En octavos de final está otro agente libre como Ricardo Rodríguez, que lo ha jugado todo en los cuatro partidos de Suiza y está firmando un gran torneo en su cuarto Mundial: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

También pasaron Álvaro Fidalgo, que sólo ha jugado en dos de los cuatro choques de México pero suma un gol; Giovani Lo Celso, que sólo ha jugado en uno de cuatro con Argentina -con un golazo y otros dos anulados-; y el Cucho Hernández, quien después de tener unos minutos en el estreno mundialista de Colombia ha visto los tres encuentros restantes desde el banquillo.

En los próximos días intentarán seguir los pasos de Amrabat, que ya espera rival en cuartos de final. Gracias a este buen desempeño generalizado, el Betis está obteniendo un buen pellizco económico de los pagos en compensación que ofrece la FIFA. En este sentido, como ya explicó ESTADIO Deportivo en un detallado reportaje, la entidad cobra por cinco de ellos. En las cuentas están incluidos Bakambu y Ricardo, incluso después de terminar sus contratos el pasado 30 de junio, pero no el propio Amrabat.