Dani Ceballos se desvincula oficialmente del Real Madrid para llegar libre al Betis: "Un nuevo reto con la misma ilusión"

El utrerano ha dejado de ser futbolista del conjunto blanco tras el acuerdo alcanzado, por lo que ahora sí comenzará a negociar con el club verdiblanco, que le ofrecerá un contrato largo dentro de sus parámetros económicos

Ahora sí, el regreso de Dani Ceballos al Real Betis, nueve años después de su salida, está más cerca que nunca. Aunque desde la capital de España surgían hasta última hora informaciones que dudaban de que el Real Madrid le dejase marchar libre, el utrerano ha conseguido lo que tanto deseaba: desvincularse del Real Madrid. Ya puede negociar, por tanto, con cualquier club con la carta de libertad bajo el brazo. Pero su prioridad no es otra que volver a vestir de verdiblanco.

Dani Ceballos perdona su sueldo de la 26/27 para poder volver

En las oficinas de La Cartuja esperaban este indispensable requisito para pasar a la acción. No estaban dispuestos a pagar un traspaso por el centrocampista y ya saben que no tendrán que hacerlo. Ahora toca sentarse a negociar para tratar de llegar a un acuerdo, siendo conscientes ambas partes de que tendrán que realizar un esfuerzo. De hecho, Ceballos, que sabe que tendrá que rebajase bastante su sueldo, ya se ha tenido que rascar el bolsillo para perdonar el importante salario que le quedaba por cobrar en el conjunto blanco, donde tenía contrato hasta 2027. Solo así le ha dejado marcharse Florentino Pérez, que siempre quiso hacer caja con un futbolista que casi nunca tuvo el protagonismo que deseaba en el Santiago Bernabéu.

Los planes del Real Betis, con el tope de Isco Alarcón

También el club heliopolitano deberá realizar una importante apuesta para firmar a un jugador que llegaría a punto de cumplir 30 años y después de realizar innumerables guiños para expresar su sentimiento verdiblanco y sus ganas por volver. Pero Ángel Haro y compañía saben que tampoco pueden hacer locuras. Los ingresos de la Champions no son infinitos y se quiere armar un proyecto con cabeza. Por ello, se le ofrecerá un contrato largo, seguramente de cuatro años, con un salario muy alejado del que percibía en el Real Madrid, siempre con los 3 millones que gana Isco Alarcón como tope.

Por el camino, Dani Ceballos ha rechazado una propuesta del Ajax de Ámsterdam, que ponía sobre la mesa madridista seis millones de euros, como hizo el pasado verano con otra del Olympique de Marsella. También dejó episodios que no gustaron en el Real Betis, como su renovación en 2023, cuando podía queda libre, tras negociar su regreso. Pero el hecho de poder firmar a coste cero a un jugador de su calidad, con el visto bueno de Manuel Pellegrini, ha prevalecido sobre las posibles viejas rencillas que quedasen. Ahora llega el último capítulo de este largo culebrón: tratar de alcanzar un acuerdo económico.

El comunicado del Real Madrid para anunciar la rescisión de Dani Ceballos

"El Real Madrid C. F. y Dani Ceballos han decidido, de mutuo acuerdo, poner fin a su etapa como jugador de nuestro club. Dani Ceballos ha sido jugador del Real Madrid desde 2017, en una de las etapas más exitosas de nuestra historia. Durante las siete temporadas que ha formado parte del primer equipo, ha jugado 215 partidos y ha ganado 16 títulos: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas de España, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. El Real Madrid le agradece a Dani Ceballos su compromiso y su trabajo en todo este tiempo que ha defendido nuestra camiseta, y le desea a él y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas. El Real Madrid es y será siempre su casa", señala la nota emitida por la entidad merengue.

La carta de despedida de Dani Ceballos

Por su parte, el propio Dani Ceballos también ha publicado una carta en sus redes sociales en la que se ha despedido del Real Madrid y se ha mostrado agradecido a todos sus estamentos, admitiendo que su falta de minutos en la última temporada es la que le ha empujado a tomar esta decisión y afrontar un nuevo reto ante el que se muestra ilusionado, sin aclarar obviamente su destino. "Después de 9 años ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida. No ha sido una decisión fácil. Tampoco ha sido un año fácil, y quizá precisamente por eso he sentido que había llegado el momento de poner punto final a esta etapa y afrontar un nuevo reto con la misma ilusión con la que un día llegué. Quiero dar las gracias al Real Madrid por haberme dado la oportunidad de vestir el escudo más grande del mundo y de aprender durante tantos años de los mejores. Ha sido un orgullo defender esta camiseta, crecer como futbolista y como persona, y formar parte de una historia llena de éxitos que recordaré siempre. Gracias al presidente, a los entrenadores, a todos mis compañeros, a los empleados del club y a cada persona que, desde el primer día, me hizo sentir parte de esta gran familia", destaca.

"Sobre todo, gracias a la afición madridista. Gracias por vuestro apoyo incondicional, por vuestra exigencia, por celebrar conmigo los momentos más felices y por estar también en los más difíciles. Vuestro cariño ha significado mucho más de lo que las palabras pueden expresar y me acompañará siempre. Me marcho con la tranquilidad de haberlo dado todo por este escudo, de haber defendido estos colores con orgullo y con el corazón, y con recuerdos que permanecerán conmigo para toda la vida. El Real Madrid siempre será una parte de mí y siempre estaré agradecido. Gracias de corazón. Hala Madrid", sentencia el mensaje del utreano.