Manu Fajardo desempolva la agenda de mediocentros: Amondarain, Dani Ceballos, Facundo Bernal... y Casadei

Retirado de la subasta por el argentino y pendiente de la desvinculación del utrerano, se retoman los contactos con otros jugadores que estuvieron en el punto de mira en anteriores ventanas de transferencia pero no pudieron venir

Las inminentes salidas de Sergi Altimira y Nelson Deossa, más el regreso (al menos, de momento) de Sofyan Amrabat al Fenerbahçe tras su cesión, propiciará una profunda reestructuración de la parcela ancha del Real Betis este verano. Para ello, Manu Fajardo ha desempolvado su agenda de las últimas ventanas de transferencias para repoblar la 'sala de máquinas' verdiblanca, como demuestran las filtraciones que están apareciendo en los medios de comunicación. De esa lista podrían salir los recambios que se pongan a las órdenes de Manuel Pellegrini para la histórica campaña del retorno a la Champions League.

Mikel Amondarain: una apuesta ya de mucha gente

Gustaba y mucho el argentino, a quien se le pretendía buscar antecedentes vascos para convertirlo próximamente en comunitario, pero la competencia y su notable nivel en Estudiantes de La Plata ha obligado al Real Betis a desmarcarse de la pugna por Mikel Amondarain, una diamante en bruto para el eje de la medular a sus 21 años. El tope que se habían fijado en La Cartuja estaba en torno a los cinco millones de euros, con la idea de cederlo 'a lo Petit', se ha quedado ya demasiado corto para la proyección del de General Mansilla.

Dani Ceballos: el verano en que se alinean los astros

Aunque las informaciones desde Madrid son contradictorias, todo hace indicar, también por lo que desliza en sus propias redes sociales el propio Dani Ceballos, que el utrerano llegará pronto a un acuerdo con el Real Madrid para rescindir el último año del contrato que les une a cambio de perdonar su salario y otros conceptos, por lo que podrá negociar como agente libre con su ex equipo. La idea en el Real Betis es ofrecerle una vinculación larga, seguramente de cuatro años, y un sueldo como mucho a la altura de los tres millones de Isco Alarcón.

Facundo Bernal: insistencia y competencia del Torino

El Torino se habría sumado a la subasta por Facundo Bernal, por quien el Real Betis volvió a preguntar hace unos días. De hecho, 'GeGlobo' habla de una propuesta de 8,8 millones de euros a Fluminense, donde tiene contrato hasta mediados de 2028. Hace un año, la mayor puja heliopolitana se situó en unos siete millones, aunque la entidad tricolor quería algo más por un mediocentro con pasaporte italiano aparte del uruguayo del que sólo posee el 60% del pase, perteneciendo el resto al Defensor Sporting montevideano.

Cesare Casadei: sondeo e interés de la Premier por 'repatriarlo'

El Real Betis ya preguntó en enero de 2025 al Chelsea por Cesare Casadei, aunque el Torino se adelantó y sacó la chequera, pagando 13 millones de euros al de Ravenna hasta el 30 de junio de 2029. Ahora, según 'TransferFeed', los verdiblancos habrían vuelto a la carga, aunque se trataría de un contacto preliminar. Parece difícil que prospere el interés, habida cuenta de que tendría que ser una inversión desmesurada. Además, el susodicho de marcar siete goles en 36 partidos, con 2.190 minutos a sus espaldas.