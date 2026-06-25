El Betis vuelve a la carga por Facundo Bernal: la oferta verdiblanca

Manu Fajardo ya intentó el fichaje del mediocentro uruguayo en anteriores mercados y desde Brasil anuncian que el Fluimnense ya tiene una propuesta sobre la mesa. De momento es uno de los varios nombres que se manejan para reforzar el centro del campo

El Real Betis está a punto de formalizar los traspasos de Sergi Altimira y Nelson Deossa rumbo al Sporting de Portugal y el Vasco da gama, respectivamente. A ello se suma, además, que la continuidad de Sofyan Amrabat, tentado por el Besiktas, tampoco está clara. Por ello, Manu Fajardo se mueve para reforzar un centro del campo que se verá remozado, siendo varios los nombres que tiene en su agenda para cubrir los diferentes perfiles de la zona ancha, además del esperado regreso de Dani Ceballos, muy cerca de desvincularse del Real Madrid.

Desde Azzedine Ounahi, que saldrá del Girona, hasta Luis Milla, ya atado por el Como, o Samú Costa, al que pretende el RB Leipzig, pasando por Marc Casadó o Antonio Blanco, uno de los últimos en salir a la palestra. La lista es larga y en la misma, como ya desveló ESTADIO Deportivo, también se encuentra el ofrecimiento de Nicolas Raskin, que se encuentra disputado el Mundial con Bélgica. Pero desde Brasil vuelve a irrumpir con fuerza la opción de Facundo Bernal.

El Fluminense ya rechazó una oferta del Betis hace un año

La dirección deportiva verdiblanca viene siguiendo de cerca al joven pivote uruguayo, de 22 años, desde hace tiempo. El pasado verano, de hecho, ya anunciaron en su país una oferta de entre 6,5 y 7 millones de euros que el Fluminense, donde tiene contrato hasta 2028, no aceptó. Y es que, el club brasileño solo posee el 60% de sus derechos, por lo que tendría que repartirse las ganancias con el Defensor Sporting, al que abonó 3,3 millones por su fichaje en 2024, conservando la entidad de Montevideo el 40% restante.

Los números de Facundo Bernal

Desde entonces, el charrúa, que debutó como internacional absoluto con 20 años, si bien no ha vuelto a vestir la 'celeste', no ha parado de crecer en el conjunto carioca, alcanzando un valor de mercado de 6 millones de euros según Transfermarkt. En total ha disputado ya 83 partidos, en los que ha firmado tres asistencias, y los técnicos verdiblancos consideran que se trata de un jugador de presente y futuro que encaja a la perfección en el perfil buscado para sustituir a Sergi Altimira: joven y revalorizable.

Un valor añadido: no ocuparía plaza de extracomunitario

Así, geglobo indica que el Real Betis ya ha presentado una propuesta por Facundo Bernal que ascendería a 10 millones de dólares (8,8 millones de euros al cambio), si bien desde La Cartuja niegan que se haya dado ese paso. Lo que no se esconde es que gusta mucho. De hecho, también hubo conversaciones en enero. Y a la tercera puede ser la vencida, contando con la baza añadida de que tiene pasaporte italiano y, por tanto, no ocuparía plaza de extracomunitario.

Con 187 centímetros de altura, el mediocentro uruguayo también está en la agenda del Torino. Además, se indica que el Fluminense, que ya remitió a cantidades cercanas en otros intentos verdiblancos, pelearía por tratar de conservar un porcentaje de su pase de cara a una futura venta. Por tanto, aún hay mucha tela que cortar, aunque el jugador vería con buenos ojos recalar en conjunto bético.

Emiliano Martínez, otro nombre en la agenda

De momento, es uno de los nombres que está sobre la mesa, rescatado de una agenda de Fajardo en la que tampoco está tachado del todo el de Guido Rodríguez, apareciendo junto a todos ellos el también uruguayo Emiliano Martínez, del Palmeiras, según apunta Diario de Sevilla.