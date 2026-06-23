Tientan a Amrabat con un sueldo "importante" antes de que el Betis entre en acción

En Turquía afirman que el Besiktas ha preguntado por el internacional marroquí y ESTADIO Deportivo ha podido saber que le pondrá sobre la mesa un salario alejado de las posibilidades béticas

Sofyan Amrabat despierta interés más allá de La Cartuja y empiezan a producirse movimientos a su alrededor mientras que el Betis cuece sus intenciones a fuego lento y llegan buenas noticias desde el Mundial por su ausencia de protagonismo con Marruecos.

En este sentido, en Turquía, más concretamente el conocido periodista Erdem Akbaş, de A Spor, asegura que el Besiktas está muy interesado en el internacional marroquí y que ya ha preguntado al Fenerbahçe por las condiciones para su fichaje.

El Besiktas ofrecerá un sueldo muy elevado a Amrabat

Además, fuentes cercanas a la entidad estambulita afirman a ESTADIO Deportivo que en el Vodafone Park Stadium están creando un proyecto ambicioso a las órdenes de Vicenzo Italiano y que se encuentran en disposición de ofrecerle un sueldo muy elevado a Amrabat, por encima de lo percibido en el Fenerbahçe, cinco millones de euros netos.

Precisamente, el salario se erige en uno de los flecos a resolver por el Betis en las negociaciones para hacerse con sus servicios, pues durante su cesión solo pagó un porcentaje (25%) de los emolumentos percibidos en el club estambulita.

A priori, volver a Turquía no es una opción que seduzca en demasía a Amrabat tras su efímero paso por el Fenerhaçe, pero también es cierto que el factor del salario no resulta para nada baladí a la hora de elegir destino a sus 29 años.

De este modo, el pivote ve con buenos ojos repetir experiencia en el Betis, lo que quedó en evidencia en los contactos mantenidos con sus agentes meses atrás, pero tampoco se cierra a otras opciones si no avanza las conversaciones entre los clubes.

Las líneas rojas del Betis en la negociación por Amrabat

Una vez celebradas las elecciones en la institución turca con victoria del candidato conservador, Aziz Yildirim, el Betis tiene previsto iniciar el diálogo con el nuevo interlocutor para conocer con más detalles su postura.

En el Betis tienen claras las líneas rojas en este asunto, pues no está dispuesto a realizar un desembolso considerable y mucho menos negociar por encima de los diez millones a tenor de que las exigencias iniciales del Fenerbahçe ascendían a los 12 millones de euros. El Betis ya deberá realizar un esfuerzo con el sueldo del futbolista pese a que se lo baje, lo que no resulta compatible ni asumible junto a una cantidad importante por el traspaso.

Un tira y afloja que apunta a alargarse durante el verano

De hecho, en La Palmera propondrán de inicio una cesión con opción a compra, lo que, de primeras rechazarán en el Şükrü Saracoğlu, empezando, posiblemente, un tiro y afloja que se alargará durante el mercado con el riesgo de que pueda aparecer otro pretendiente con poder económico.

De momento, el Besiktas ya se ha posicionado en la carrera por reclutar Sofyan Amrabat, que, de momento, no se está revalorizando en el Mundial después de que su cotización haya bajado este último año hasta los 10 millones de euros.