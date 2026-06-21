La situación de Amrabat en el Mundial elimina un obstáculo preocupante para el Betis

El nuevo seleccionador de Marruecos ha enviado al pivote al ostracismo en el Mundial para apostar por una medular joven y, junto a otras circunstancias favorables, convierte en más factible su incorporación

El guion con Sofyan Amrabat se está desarrollando de manera muy favorable para los intereses del Betis dentro de su deseo de retenerle una vez concluida su cesión durante la pasada temporada.

Pellegrini ha comunicado que le gustaría contar con el pivote en el proyecto de Champions y el club verdiblanco intentará hacerse con sus servicios, pero siempre sin salirse de los parámetros económicos marcados para llevar a cabo esta operación.

En este sentido, las circunstancias sonríen hasta el momento a los Heliopolitanos y apuntan a una reducción de las exigencias del Fenerbahçe, que en principio exigía alrededor de 12 millones de euros.

En primer lugar, la victoria en las elecciones a la presidencia del club turco de Aziz Yildirim ya resultó positiva más allá de que desde Estambul aseguraran a ESTADIO Deportivo que es un duro negociador, pues el otro candidato habría necesitado hacer mucha caja para cumplir con su promesa de gastarse 250 millones en fichajes.

Amrabat, sin minutos en el Mundial

Más relevante resulta, sin duda, el rol hasta la fecha de Sofyan Amrabat en un Mundial que se presentaba como una amenaza para las intenciones heliopolitanas ante la posibilidad de que se revalorice considerablemente si firma un torneo destacado.

Sin embargo, hasta la fecha, solo han llegado noticias positivas para el Betis, tanto en cuanto el de Huizen no ha diputado ni un solo minuto en los dos primeros partidos de la fase de grupos de Marruecos.

Así, no entró en los planes del seleccionador, Mohamed Ouahbi, en el estreno contra Brasil (1-1) y tampoco le concedió oportunidades en el choque más reciente contra Escocia, finalizado con un triunfo clave de los marroquís por 0-1.

El seleccionador ha apostado por dos jóvenes que se han asentado en la medular

Titular indiscutible con el anterior entrenador, Walid Regragui,el actual está apostando en la medular por la juventud de Ayyoub Bouaddi y Neil El Aynaoui, que han dotado de chispa la zona ancha y están llamando la atención en el escaparate internacional. Esta irrupción no solo ha sacado del once a Amrabat, sino que también lo ha apartado hasta ahora de los planes de partido del míster, al no pisar todavía el césped.

Está por ver si esta tendencia continúa en el último partido del Grupo C, en el que Marruecos, ahora segunda, se jugará contra Haití su clasificación tras sumar cuatro puntos en los dos primeros encuentros. De momento, la postura de Ouahbi juega a muy favor del Betis, que se mantiene pendiente de la participación del centrocampista en este Mundial. Desde luego, lejos queda el papel principal que desempeñó en el Mundial de Qatar, en el que era la piedra angular del combinado marroquí.