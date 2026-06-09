Un paso clave en el Fenerbahçe que beneficia al Betis en la negociación por Amrabat

Las elecciones en el club turco, que tenían paralizada la negociación, se han resuelto con el regreso a la presidente de Aziz Yildirim. Su gran rival, Hakan Safi, tenía un plan más ambicioso y necesitaba ingresos para llevarlo a cabo, por lo que habría sudo un negociador más duro por el mediocentro marroquí

Se avecinan cambios en el centro del campo del Real Betis, donde Nelson Deossa y Sergi Altimira se presentan como los grandes candidatos para hacer caja y cubrir los algo más de 20 millones de euros que se necesitan para cuadrar las cuentas antes del 30 de junio. Además, el Espanyol de Monchi sueña con Marc Roca, sin que haya habido negociaciones por el catalán. Y tampoco el futuro de Sofyan Amrabat está nada claro, aunque en La Cartuja trabajan para intentar retenerlo.

Pellegrini, el gran aval de Amrabat

Aunque no ha jugado todo lo que se esperaba por algunas lesiones, el internacional marroquí ha convencido con su rendimiento en la 25/26 (23 partidos, 1.612 minutos y un gol) y su continuidad es petición expresa de Manuel Pellegrini, que confía en su experiencia para afrontar el reto de la Champions. Por ello, hace meses que se iniciaron los contactos con sus representantes, encontrando una positiva predisposición por parte del futbolista nacido en Huizen. Pero es ahora cuando al fin hay vía libre para negociar con el Fenerbahçe, dueño de su pase hasta 2028.

Como apuntó ESTADIO Deportivo días atrás, esta semana era clave en este sentido, pues se han celebrado las elecciones a la presidencia del club turco, que tenían paralizada cualquier posibilidad de intentar avanzar en este frente. Y el resultado de las mismas, a priori, se antoja beneficioso para los intereses verdiblancos, pues el ganador de los comicios ha sido finalmente Aziz Yildirim, que dirigió la entidad entre 1998 y 2018 y ha llevado una campaña comedida a nivel de promesas, todo lo contrario que su gran rival, Hakan Safi.

Las diferencias entre el ganador y el perdedor en las elecciones del Fenerbahçe

El ya nuevo presidente del conjunto de Estambul tenía apalabrado el fichaje de Vedat Muriqi, el goleador del Mallorca, que en las próximas horas podría hacerse oficial por 15,5 millones de euros. Pero su adversario había diseñado un plan excesivamente ambicioso, aludiendo a las incorporaciones de jugadores muy cotizados como el inglés Mason Greenwood (Olympique de Marsella), el colombiano Luis Suárez (Sporting de Portugal) o el turco Hakan Çalhanoglu (Inter de Milán).

Para hacer frente a todas esas operaciones, Hakan Safi, que formaba parte de la directiva cuando se firmó a Amrabat, habría tenido que buscar ingresos millonarios procedentes de traspasos, por lo que sobre el papel habría sido un negociador más duro en unas conversaciones que no se presumen sencillas en cualquier caso. No en vano, el Real Betis no tiene pensando alcanzar los 12 millones de euros en los que ha sido tasado de salida el marroquí por el club otomano (el mismo dinero que pagó el pasado verano a la Fiorentina para su compra definitiva tras abonar previamente otros dos kilos por su cesión en la 23/24).

Las fórmulas que plantea el Real Betis

La eliminación en la previa de la Champions, y con ello la caída de las ganancias previas, hizo que el pasado verano, sobre la bocina, el Fenerbahçe aceptase el préstamo del mediocentro asumiendo la mayor parte de su sueldo, de alrededor de 5 millones netos. De ellos, el club heliopolitano solo ha pagado el 25% esta última campaña. Pero obviamente tocará hacer un esfuerzo para retener a un jugador que si bien difícilmente se revalorizará (cumple 30 años en agosto), sí podría tener una segunda venta en mercados como Arabia Saudí.

Ahora, cuando se defina la nueva dirección deportiva y se ponga rostro a los interlocutores, Manu Fajardo podrá pasar a la acción con una hoja de ruta definida. Lo ideal sería un nuevo préstamo, pudiendo incluir una opción de compra (no obligatoria) y pagando una mayo parte de su ficha. Pero dado que el conjunto turco querrá sacar tajada, el director deportivo verdiblanco también contempla ofrecer fórmulas intermedias, como podría ser comprar un porcentaje de su pase o proponer bonus.

La presión del marroquí puede ser clave

Amrabat, por su parte, ya ha confirmado a sus agentes que la opción de seguir en el Real Betis es la que más le agrada. En estos momentos es su prioridad y esa presión puede ser clave a la hora de negociar con Aziz Yildirim, sin tantas necesidades económicas como el candidato derrotado. Es más, el centrocampista estaría dispuesto a acomodar su sueldo a la realidad económica heliopolitana, que se verá elevada con los ingresos de Champions. Pero aunque hay relativas prisas por saber si se podrá seguir contando con él, será difícil que pueda tomar partido en ello mientras disputa el Mundial con su selección.