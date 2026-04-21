El Fenerbahçe acelera contactos para cerrar el fichaje de Muriqi

El Fenerbahçe prepara el regreso de Vedat Muriqi como gran apuesta ofensiva para la próxima temporada

El futuro de Vedat Muriqi vuelve a colocarse en el centro del mercado de fichajes, pese a su gran rendimiento en el Mallorca. Desde Turquía, varios medios insisten en la posibilidad de un regreso a la Superliga, donde el delantero ya dejó una huella importante en su anterior etapa.

El Fenerbahçe acelera su plan ofensivo

El Fenerbahçe ha comenzado a mover ficha de cara a la próxima temporada y, según la prensa turca, ya existiría un acuerdo preliminar con el jugador para su posible vuelta a Estambul.

El club considera a Muriqi como el delantero ideal para liderar el ataque, especialmente ante la falta de alternativas ofensivas fiables en la plantilla actual. Por ello, la dirección deportiva ha optado por adelantarse al mercado de verano y activar contactos antes de la apertura oficial del periodo de traspasos.

Negociación abierta con el Mallorca

El siguiente paso será iniciar conversaciones formales con el conjunto balear. El Mallorca, consciente del valor del atacante, no facilitará su salida y ha fijado una cifra cercana a los 10 millones de euros como punto de partida para cualquier posible acuerdo.

El delantero, de 30 años, mantiene contrato en vigor hasta 2029, lo que refuerza la posición del club español en cualquier negociación futura. Sin embargo, su rendimiento ha disparado el interés internacional, convirtiéndolo en una de las piezas más codiciadas del mercado.

Un presente brillante en LaLiga

Muriqi está firmando una temporada sobresaliente en la LaLiga, con 21 goles anotados, situándose entre los máximos goleadores del campeonato. Su regularidad lo ha convertido en uno de los delanteros más en forma de Europa.

Además, ha sido titular en prácticamente todos los encuentros, acumulando cerca de 30 partidos oficiales, lo que demuestra su importancia dentro del esquema del equipo mallorquinista y su papel como referente ofensivo absoluto.

Interés europeo y decisión del jugador

Aunque el regreso a Turquía gana fuerza, también han surgido rumores sobre el interés de clubes de primer nivel como el FC Barcelona. Aun así, el propio jugador ha reiterado en varias ocasiones su comodidad en Mallorca, donde se siente valorado y protagonista.

Un movimiento que puede marcar el mercado

El posible retorno de Muriqi al Fenerbahçe supondría un golpe importante en el mercado turco. El club confía en que su experiencia previa, su estado de forma actual y su capacidad goleadora lo conviertan en el líder ofensivo del nuevo proyecto.

Mientras tanto, el Mallorca se mantiene atento a una operación que podría ser una de las más importantes del verano, con un delantero que ha pasado de ser pieza clave a convertirse en un objetivo prioritario en Europa.