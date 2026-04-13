El Mallorca del histórico Muriqi: a un ritmo que iguala a Real Madrid y solo superado por el Barcelona

El cuadro de Demichelis ha sumado 10 puntos de los últimos 15 en juego en LaLiga EA Sports y eso le ha llevado a salir del descenso

El Mallorca de Demichelis sumó este pasado domingo su segunda victoria consecutiva en LaLiga EA Sports, la tercera en los últimos cinco encuentros. El cuadro bermellón, que cesó a Jagoba Arrasate el pasado mes de febrero y que inició su andadura con Demichelis en la jornada 26 ante la Real Sociedad, parece que ha encontrado la fórmula para dar un plus en lo que a rendimientos se refiere.

El Mallorca ocupaba la posición número 18 de LaLiga EA Sports cuando cesó a Jagoba Arrasate y sumaba 24 puntos. Tras el último partido del Mallorca que terminó con triunfo ante el Rayo Vallecano, los bermellones suman 34 puntos que les han llevado a salir de los puestos de descenso y ser decimoquintos.

Más allá de este importante cambio en la clasificación, el giro de guion del Mallorca se ha notado más si cabe en las últimas cinco jornadas ya que en ese periodo de tiempo es donde ha sumado los 10 puntos que le han sacado del pozo y han restado un buen número de posibilidades a los bermellones de que el próximo año jueguen en LaLiga Hypermotion.

Demichelis habla de una Liga de 12 jornadas

Sobre el buen hacer de su equipo en los últimos cinco encuentros, Demichelis comentó tras vencer al Rayo Vallecano lo siguiente: "Nosotros, cuando llegamos, dijimos que jugábamos un torneo de 12 jornadas y, a pesar de que la tabla real que va a marcar la permanencia o no es la que todos conocen, nosotros internamente miramos una de cinco jornadas, en la cual hemos sacado 10 de 15, y eso nos hace saber por dónde queremos ir, por dónde estamos, qué tenemos que mejorar y vivir, como entiendo que se tiene que vivir esta profesión, dando cada uno de los integrantes, sean los jugadores, sean las personas que trabajan para la institución, sea el staff, el máximo, el máximo. Por eso me preocupaba mucho y quería jugar lo antes posible este partido después del triunfo con el Real Madrid. Nos tenemos que seguir mirando a nosotros, exigiéndonos entre nosotros mismos".

Muriqi marca el ritmo en un Mallorca de 'Champions League'

Si nos atenemos a las últimas cinco jornadas del Mallorca de Demichelis, los bermellones, con un histórico Muriqi que se convirtió este pasado domingo en el máximo goleador histórico del cuadro balear, es el tercer mejor equipo de LaLiga EA Sports. El Mallorca, tal y como apuntamos anteriormente, suma 10 puntos y solo el Barcelona ha sumado más en este mismo periodo con un pleno de 15.

Los de Demichelis además igualan al Real Madrid pero en una hipotética clasificación de este periodo, serían tercero por contar con un gol menos a favor (10 por 11 del Real Madrid). Por tanto, se confirma que la apuesta que llevó a cabo el Mallorca por un Demichelis sin experiencia en banquillos de España parece que está saliendo de la mejor forma posible ya que ahora mismo los bermellones dependen de sí mismos para salvar la categoría.

El Real Oviedo iguala al Mallorca aunque no le da para salir del descenso

Otro de los equipos que en las últimas cinco semanas ha dado un plus en su rendimiento y que está peleando por eludir el descenso es el Real Oviedo. Los de Almada, tal y como hemos señalado en ESTADIO Deportivo, estarían fuera del descenso si se valora solo el periodo de tiempo desde que llegó el técnico uruguayo. El Real Oviedo también ha sumado 10 de los últimos 15 aunque de momento solo les ha servido para acercarse a seis puntos de un Alavés que ahora mismo marca la frontera de la permanencia. En esta tabla virtual también aparece con 10 puntos el Villarreal.