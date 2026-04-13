Muriqi supera a Eto'o y se convierte en el máximo goleador histórico del Mallorca

El delantero de Kosovo, con su doblete contra el Rayo Vallecano, alcanzó los 55 tantos con la camiseta del conjunto balear, superando la marca del mítico jugador camerunés

El Mallorca consiguió una victoria importantísima frente al Rayo Vallecano en Son Moix. El doblete de Muriqi, además del tanto de Jan Virgili, dejó a los de Demichelis a dos puntos del descenso, ya que Sevilla y Elche consiguieron los tres puntos, además del Oviedo.

En este sentido, uno de los jugadores que volvió a destacar en el Mallorca fue Muriqi. El de Kosovo, con sus goles en el minuto 36 y 40, superó a Eto'o y se convirtió en el máximo goleador en la historia del club balear. El delantero de 34 años sigue aumentando su legado en una entidad que tiene el objetivo de lograr la salvación en Primera División.

Muriqi, muy claro con su objetivo en el Mallorca

Por su parte, Muriqi comentó sus sensaciones tras la victoria ante el Rayo Vallecano: "Desde que he llegado a esta isla tan bonita sentía que era mi casa. Cuando notas algo diferente, mi amor hacia el Mallorca ha sido aquí. Tenía clarísimo que quiero ser una de las leyendas de este equipo. Gracias a la gente y al staff, he cumplido uno de mis sueños, estoy muy orgulloso. Quiero llegar hasta lo que pueda".

Además, Muriqi, sobre el triunfo en Son Moix, afirmó que es una "victoria muy importante. Ayer jugaron nuestros rivales y de repente dormimos en directos y ha sido interesante, pero sabiendo cómo jugamos hemos hecho buen trabajo y ahora estamos fuera". Tras ello, el conjunto de Demichelis se sitúa decimoquinto con 34 puntos.

Demichelis se rinde al momento de Muriqi

De esta manera, Demichelis no dudó en elogiar a Muriqi en rueda de prensa: "Es un orgullo poder estar acá y ver que se transformó en el goleador histórico de la institución, con 55, por encima de una leyenda como es Samuel Eto'o, creo que en menos partidos. Sus 55 goles no reflejan la humildad y la corazonada que tiene él para con todos. Está preocupándose en muchos aspectos grupales por encima de lo individual".´

Además, Muriqi sigue derribando la puerta del Rayo Vallecano, al que le ha marcado nueve goles en 10 partidos, siendo su rival favorito en LaLiga, por detrás de Osasuna y Espanyol, con cinco tantos. Además, el delantero del Mallorca es el cuarto jugador que más ha anotado ante el club franjirrojo, por detrás de Messi, Cristiano y Benzema y empatado con Morientes y Bale.

Muriqi, consciente del reto del Mallorca en LaLiga

Pese a ello, Muriqi explicó, a través de un texto con una imagen en sus redes sociales, que no hay nada resuelto por el momento en LaLiga para el Mallorca: "Cada gol es parte de mi deuda con esta camiseta; hacer historia es especial, pero aún queda mucho por hacer, superar a un gran nombre como Samuel Eto’o es un honor".

Muriqi quiso darle importancia a la figura de sus compañeros y personas que le acompañan en el Mallorca, claves para haberse convertido en el máximo goleador de la historia del club: "Los récords nunca se logran en solitario, así que gracias a mis compañeros de equipo y a todos los que creen en mí. Gracias a mi familia mis companeros, staff, todos los trabajadores de club y a toda la isla, sin vosotros seria imposible!!!" Tras ello, los de Demichelis, que valoró en rueda de prensa el triunfo ante el Rayo Vallecano, ponen el foco en el partido contra el Valencia en Son Moix del próximo martes.