Demichelis, con los pies en el suelo: "Queda mucho camino por recorrer"

Demichelis celebra la victoria del Mallorca pero avisa: "Aún no hay nada hecho y debemos seguir centrados"

El RCD Mallorca dio un paso importante en su objetivo de permanecer en Primera tras superar con claridad al Rayo Vallecano (3-0). El equipo dirigido por Martín Demichelis ofreció una imagen muy sólida, destacando por su intensidad, orden y eficacia en ambas áreas en un momento decisivo del campeonato.

El técnico argentino valoró muy positivamente la actuación de su equipo, aunque quiso mantener la calma: “Estoy contento por el trabajo del grupo, pero aún no hay mucho que celebrar. Quedan puntos por disputar y debemos seguir enfocados”.

Un equipo con identidad y compromiso

Demichelis subrayó la evolución del equipo en las últimas jornadas, destacando la construcción de una identidad clara basada en la competitividad. “Queríamos que los jugadores entendieran lo que nos jugábamos. Veníamos de una victoria importante, pero no podíamos relajarnos. Me sentí muy representado con la actitud del equipo”, explicó.

El entrenador también hizo hincapié en la dificultad del rival, resaltando que el Rayo es un conjunto con una idea definida: “Sabíamos que enfrente había un equipo trabajado, con menos puntos de los que merece. Era fundamental gestionar bien la presión”.

La permanencia, objetivo prioritario

A pesar del triunfo, el técnico fue contundente al recordar que el objetivo aún no está cumplido. “Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. Lo que ocurra en otros campos no depende de nosotros. Este resultado nos coloca en una mejor situación, pero todavía queda mucho camino”, afirmó.

Además, insistió en la importancia de mantener la exigencia en cada jornada: “El grupo es consciente de lo que está en juego en cada partido. No podemos bajar el nivel ahora”.

La conexión del vestuario, clave del cambio

Uno de los aspectos que ha marcado la mejoría del Mallorca es la relación entre cuerpo técnico y plantilla. Demichelis destacó la implicación de sus jugadores desde su llegada: “Desde el primer día nos han recibido con una gran actitud, con ganas de escuchar y trabajar. Eso ha sido fundamental”.

También valoró la capacidad del equipo para competir en situaciones adversas: “Hemos conseguido ser un bloque sólido de principio a fin, incluso en circunstancias complicadas. Eso habla del compromiso del grupo”.

Muriqi, liderazgo más allá del gol

El nombre propio del encuentro volvió a ser Vedat Muriqi, autor de una actuación determinante. Sin embargo, Demichelis quiso ir más allá de los números: “Es un orgullo lo que está logrando, pero lo que más valoro es su humildad y su compromiso con el equipo. Siempre piensa en el grupo antes que en lo individual”.

El delantero sigue siendo la referencia ofensiva de un Mallorca que ha encontrado en su figura un pilar fundamental para lograr la permanencia.

Mirada puesta en el siguiente reto

El técnico bermellón dejó claro que el equipo ya piensa en el próximo compromiso: “El mañana hay que salir a buscarlo. Cada partido es una oportunidad y debemos afrontarlo con la misma mentalidad”.

Con esta victoria, el Mallorca refuerza su confianza, pero mantiene los pies en el suelo. La lucha por la salvación continúa y el equipo sabe que no hay margen para la relajación.