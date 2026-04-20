Corberán habla de la realidad del Valencia: "Ahora hablamos de otra, pero para nosotros siempre ha sido la misma"

El técnico del Valencia ha hablado largo y tendido sobre el estado de ánimo en que se encuentran sus jugadores y el cuerpo técnico, así como la fe en poder salir de la situación actual

Carlos Corberán ha avanzado en la rueda de prensa de este mediodía lo que todos sospechaban, que acudirá a Son Moix con un solo central sano de la primera plantilla al no recuperar a tiempo a Unai Núñez y tener lesionados de Diakhaby, Copete y Cömert para acompañar a César Tárrega en el eje de la zaga. A todo ello se le sumará que enfrente tendrá a uno de los delanteros más en forma de LaLiga como es Vedat Muriqi, el hombre gol del Mallorca, para el que Corberán ha idea un plan con el que intentar neutralizarlo.

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"Creo que el Mallorca no solo es Muriqi, creo que Muriqi es un delantero importante, es un delantero referencia. Sus números avalan sus capacidades, lo que puede hacer. Es un delantero que vive muy cómodo y con capacidad dañina cuando está cerca del área. El partido que ya jugamos aquí, en Mestalla, tratamos de alejarlo, de jugar lejos del área, de presionarles, de llevar la iniciativa en el juego. Y es verdad que este Mallorca también trata de hacer algo parecido, de tener iniciativa en el juego, a día de hoy, es el cambio fundamental de Demichelis", ha advertido Corberán, aspecto sobre el que incidió.

"Para mí, lo pondría en dos aspectos: en la acumulación de jugadores por dentro, haciendo uso de mucho mediocentro, no jugando con dos extremos, sino con tres volantes o cuatro jugadores que son todos para jugar por dentro, con un punta y un solo extremo que juega más como punta. También es verdad que utilizan mucho más el fuera de juego que anteriormente. Son dos aspectos que diferencian, dentro de que es un equipo con jugadores buenos, con juego, y un delantero como Muriqi. Y nos ocupa, colectivamente, manejar bien el partido en ataque, que el equipo, para mí, entienda dónde están las ventajas, manejar bien el partido en defensa, que seamos capaces de jugar aquello que nosotros también queremos, siendo conscientes de que habrá momentos en que el Mallorca impondrá también su esencia, y darle respuesta a todas esas situaciones", ha explicado.

El rendimiento de la plantilla

"Centrado en sacar nuestro mejor rendimiento, mejorar en aspectos y en registros, registros ofensivos, registros defensivos. Y esa es la dinámica del fútbol. Hay momentos donde tú consigues los resultados, momentos donde no. Como ahora venimos de las derrotas, hace diez días hablábamos de otra realidad; ahora hablamos ya de otra realidad, y la realidad para nosotros siempre es la misma: importancia de cada partido, máximo rendimiento. Cuando lo conseguimos, contentos. Cuando no lo conseguimos, trabajamos para conseguirlo. Y nuestro momento ahora mismo es ese: de exigencia, de responsabilidad, de energía, de ilusión, de ganas de seguir compitiendo y de sumar los máximos puntos posibles".

Cómo ve a los jugadores mentalmente

"Un partido de fútbol, al final, es la suma de muchos componentes: desde lo físico, lo táctico, lo técnico y, sobre todo, también lo mental. Sobre todo también lo mental, todos están presentes. Al final, yo te resumiría que los partidos hay que saber jugarlos y hay que saber competirlos. Jugarlos porque hay una parte táctica de juego que, por mucha presión que haya, por mucha necesidad que los equipos puedan sentir en un partido, o por falta de presión o falta de necesidad, porque cada partido tiene ese escenario diferente, al final es once contra once y hay una parte de juego, de una estructura que se enfrenta a otra, de un equipo que te presiona y tienes que saber superar la presión, o no te presiona y tienes que saber atacarle, ante un equipo que es más combinativo, que es más directo, que transita más".

"Hay una parte que, por mucha consecuencia o resultado que haya presente, hay, y es la parte del juego. Y hay una parte también de saber competir los partidos. Y saber competirlos es lo que tú dices: es el manejo de la fase mental, es saber ponerte por delante e insistir en lo bueno, es saber, si te pones por detrás, por qué, para poder cambiarlo, es saber manejar un resultado, es saber manejar una situación de dificultad donde tienes que parar el juego. Hay muchos detalles que tienen que ver con saber competir, que como equipo tienes que manejar, y muchos detalles que tienen que ver con saber jugar y que, por supuesto, también tenemos que manejar. Y cuando sumas las dos cosas y lo consigues hacer bien, estás más cerca del resultado que tú deseas conseguir".

Hay confianza dentro del vestuario

"Yo tengo absoluta la convicción y la fe de la plantilla, pero luego hay preguntas que no soy yo nunca quien las pueda responder. Yo te digo la que yo te puedo responder es: 'Carlos, ¿tienes fe en la plantilla actual para la situación que estamos enfrentando?' Por supuestísimo que sí. Para mí el equipo tiene herramientas, armas, mentalidad y ganas para poder sobreponerse a este momento de dificultad. La otra parte de la respuesta no te la puedo dar yo. Yo lo que detecto es un equipo entregadísimo a la causa, capaz de hacer autocrítica cuando los momentos no son buenos o cuando el juego no es aquel que queremos, y eso es muy importante. Un equipo que nunca se queda en la parte de las excusas, sino, al contrario, en la responsabilidad. Y un equipo que, cuando las cosas no nos salen bien, nos quedamos tocados y trabajamos para cambiarlas. Por lo tanto, si tú me dices: ¿sientes al equipo como la primera semana cuando entré a Valencia? Lo siento exactamente igual. Ahora vienen momentos en que las cosas salen y momentos en que las cosas no salen. Cuando las cosas salen, todo lo que tú haces es lo mejor que se puede hacer. Los entrenamientos son perfectos. Y cuando las cosas no salen, pues normalmente se mira al entrenador como máximo responsable de lo que no se hace".