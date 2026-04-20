Carlos Corberán confirma el problema en el centro de la defensa: sin Cömert y Unai Núñez

El entrenador del Valencia CF ha desvelado que ninguno de los dos defensas se ha recuperado de las molestias físicas que sufrían lo cual le crea un problema ya que solamente tiene a César Tárrega como único central de la primera plantilla disponible para el encuentro contra el RCD Mallorca

Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha comparecido en rueda de prensa antes del partido que su equipo juega este martes contra el RCD Mallorca el cual es clave por la pelea por la permanencia en Primera división. El técnico no podrá contar con Unai Núñez y Eray Cömert que no se han recuperado de sus lesiones.

Corberán ha confirmado las bajas de Cömert y Unai Núñez para el partido contra el RCD Mallorca. "Hugo Duro, que había tenido molestias durante toda la semana, hoy ha podido entrenar con el grupo, así que, en principio, mañana sí que estará en la convocatoria. Cömert no ha podido entrenar en toda la semana. Unai Núñez pudo entrenar hoy, pero no se encuentra en disposición para acompañar mañana al equipo, así que esas te diría que son las bajas. Y los demás, tanto nosotros o el staff como los jugadores, preparados y con ganas. Es un partido que, la verdad, hubiéramos jugado antes, porque el equipo tiene energía, lo veo con ganas, con responsabilidad, siendo muy conscientes de lo que tenemos en juego. También tenemos ganas de resarcirnos de esos dos últimos resultados y con ganas de competir mañana".

Esto hace que el Valencia CF tenga problemas en el puesto de central ya que sólo está disponible César Tárrega. Pepelu apunta a ser el futbolista que acompañe a su compañero en el centro de la zaga.

Confianza en la permanencia

Por otro lado, Corberán ha dicho que están enfocados en sumar los máximos puntos posibles. "Lo importante ahora mismo es la realidad que tenemos, y la realidad es que necesitamos más puntos, que tenemos que puntuar y, para hacerlo, centrados en mejorar nuestros registros ofensivos, defensivos, dar pasos en ambos aspectos, también en aspectos competitivos. El equipo tiene esa mentalidad y está dispuesto a ir mañana a Mallorca y hacerlo".

El entrenador del Valencia CF se ha mostrado confiado en que el equipo confirme la permanencia en Primera división. "Veo al equipo muy capacitado para sumar puntos, veo al equipo preparado para afrontar momentos de dificultad, la dificultad propia de dinámicas, la dificultad propia de puntos y la dificultad propia de las circunstancias que aparecen durante las semanas, y que te permiten disponer de unos jugadores o de otros jugadores".

El Mallorca, un rival por la salvación

Por último, Carlos Corberán ha analizado al RCD Mallorca, un rival directo en la pelea por la permanencia en Primera división. "Creo que Mallorca no solo es Muriqi. Creo que Muriqi es un delantero importante, es un delantero referencia. Sus números avalan sus capacidades, lo que puede hacer. Es un delantero que vive muy cómodo y con capacidad dañina cuando está cerca del área. El partido que ya jugamos aquí, en Mestalla, tratamos de alejarlo, de jugar lejos del área, de presionarles, de llevar la iniciativa en el juego. Y es verdad que este Mallorca también trata de hacer algo parecido, de tener iniciativa en el juego".