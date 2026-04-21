Demichelis no vio penalti a Gayà: "Estoy tapado, estoy lejos y tampoco hago de árbitro"

El entrenador del Mallorca no entró a valorar si hubo penalti o no sobre el lateral che y lamentó la cantidad de ocasiones falladas antes del empate: "Hubo una de Samu, hubo dos de Jan Virgili..."

Martín Demichelis, técnico del Mallorca, acabó más contento con la actitud de sus jugadores y el juego que con el resultado, del que tan sólo pudo sacar un punto tras ponerse por delante con el tanto de Samu Costa. "Controlamos a un gran rival, fuimos dominantes frente a un rival que se jugaba mucho, pasó poco en el primer tiempo pero si nos sentíamos muy cómodos en el partido. Hubo un par de intervenciones del portero que sostuvo al Valencia en el partido, pero creo que quedó demostrado lo que queremos ser", explicó.

Varias ocasiones falladas antes del 1-1

"Tuvimos para hacer el tercero antes que el segundo y nos faltó quizás esa calma para encontrar el gol. Hubo una de Samu, hubo dos de Jan Virgili, hubo una de Xavi y Javi Llabrés, algún que otro cabezazo, e intentamos, intentamos... Y ver que el equipo genera, piensa en el arco de enfrente, aun cuando se pone en ventaja contra un rival de turno y no se esconde todo el tiempo atrás, que también es un plan esperar atrás cuando te pones en ventaja... si te garantiza sumar de a tres, no, en el fútbol no hay nada que te garantice sumar de a tres, pero sí creo que la idea que nosotros entrenamos, que tratamos de inculcar, se ve reflejada en el campo. Entonces, eso nos acerca mucho más al objetivo, independientemente de que hoy se nos hayan escapado dos".

La titularidad de Asano

"No pienso en un jugador a la hora de salir a competir bien. Pienso en que el equipo compita bien. Entonces nos decidimos por Takuma Asano, creo que lo hizo muy bien después de mucho tiempo sin jugar. Jan Virgili entró muy bien también, como todos los que salieron del banco, así que eso que digo desde hace semanas atrás, que le toque iniciar, que le toque salir, que sostenga el nivel del equipo, es importante. Está saliendo todo bien, somos un grupo y el equipo está bien".

El posible penalti a Gayà

"Desde la situación en la que yo estoy, estoy tapado, estoy lejos y tampoco hago de árbitro".

Papel de Jan Virgili

"Yo trato de mejorar al equipo y, mejorando a cada uno de los jugadores, intento que el rendimiento evolucione. Mis jugadores saben qué pretendo; he hablado con Jan Virgili estos días, sabe lo que quiero de él. Hay cosas que no se pueden hacer públicas todas, pero, de puertas adentro, quédate tranquilo, que Jan Virgili sabe qué quiero de él".

Sensación de oportunidad desaprovechada

"Queríamos, obviamente, cerrar esta fase de tres partidos en casa con 9 de 9 y creo que se vio reflejado que lo buscábamos, lo intentamos. A Vedat Muriqi ya, obviamente, le empiezan a tomar todos los recursos necesarios para que no siga haciendo goles, porque no deja de ser uno de los goleadores de la liga y ya despierta la atención de los entrenadores, de cada uno de los rivales, de cada uno de los defensores. Empiezan a investigar cada uno de sus movimientos para contrarrestarlos. Hay que saber aprovechar eso, que se dispersen con él y llegar con otros jugadores. Vamos a seguir buscando la mejor de las vueltas, de las versiones del equipo, para que siga mejorando, pero que siga compitiendo así".