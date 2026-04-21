30 aniversario

Mallorca - Valencia, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue minuto a minuto en ESTADIO Deportivo el partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga desde Son Moix entre Mallorca y Valencia...

Mallorca - Valencia, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Mallorca - Valencia, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo onlineED

Fernando RuizFernando Ruiz 2 min lecturaSin comentarios

Minuto a minuto

Táctica 2

Repasamos los onces iniciales a poco más de diez minutos para que comience el choque...

Así llegaban los hombres de Corberán a Son Moix...

Calientan ya los protagonistas de ambos equiops sobre el césped de Son Moix...

El vestuario del Valencia, preparado

Táctica

Por su parte, el Mallorca sale con la novedad de Asano, siendo el acompañante de Muriqi, por lo que Jan Virgili esperará en el banquillo. El resto, lo esperado, con Mascarrel como central y Samu y Morlanes en la sala de máquinas.

Táctica

Corberán saca el once esperado de inicio, con la novedad de Pepelu como central ante las númerosas bajas en esa posición (hasta cuatro). Hugo Duro, que está en el banquillo tras recuperarse a tiempo, tendrá su oportunidad en el segundo tiempo.

Táctica 2

¡También tenemos el once del Mallorca!

Táctica 2

¡Ya tenemos el once del Valencia!

Ya están en Son Moix los jugadores de Demichelis...

Silbato

El árbitro del partido

El colegiado encargado de impartir justicia en Son Moix en la tarde de hoy es el castellanoleonés César Soto Grado. Estará asistido desde el VAR por Valentín Pizarro Gómez.

Táctica 2

Como siempre y a la espera de conocer los onces titulares en aproximadamente una hora, aquí os dejamos las posibles onces que podría sacar de inicio tanto Demichelis como Corberán.

¡MUY BUENAS TARDES!

Bienvenidos a la retransmisión en directo de uno de los partidos que abre la jornada 33 de LaLiga entre Mallorca y Valencia desde Son Moix...

Mallorca y Valencia se enfrentan este martes en Son Moix en un duelo directo por la permanencia. El cuadro balear afronta el choque con la moral por las nubes después de dos triunfos consecutivos, ante Real Madrid y Rayo Vallecano, y todavía no conoce la derrota en casa con Martín Demichelis en el banquillo.

Por su parte, el Valencia llega en la dinámica contraria, con dos derrotas consecutivas (tres en los últimos cuatro partidos) que han vuelto a acercarle a la zona de descenso y a meterse en problemas en estas últimas jornadas.

Ambos conjuntos llegan con bajas al duelo, en el caso de los locales se acumulan en el ataque con las ausencias de los lesionados Zito Luvumbo y Mateo Joseph. En el lado valencianista, las bajas se centran en la defensa, con hasta cuatro de los cinco centrales lesionados. Ni Mouctar Diakhaby, ni José Copete, ni Unai Núñez ni Eray Cömert, además de Foulquier y Julen Agirrezabala, están disponibles para Carlos Corberán.

También se ha caído a última hora el centrocampista francés Baptiste Santamaría, por una gastroenteritis, aunque el técnico che se ha llevado a Mallorca a Hugo Duro, ya recuperado de sus molestias, aunque todo apunta que comenzará desde el banquillo.

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