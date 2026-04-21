Mallorca - Valencia: alineaciones probables, horario, canal y donde ver en TV el partido de la Liga EA Sports

Demichelis y Corberán se juegan tres puntos vitales en la lucha por la permanencia; el duelo de Son Moix será clave ya que ambos llegan separados por un solo punto y con la misión de decantar también el 'golaverage' particular

Mallorca - Valencia: alineaciones probables, horario y donde ver en TV el partido de la Liga EA SportsImago.

Real Mallorca y Valencia se abren este martes la joranda 33 de LaLiga EA Sports en un duelo entre rivales directos por eludir la zona baja de la clasificación e intentar no pasar apuros en las últimas jornadas del campeonato, aunque todo está tan apretado que ahora mismo parece complicado que pueda suceder.

Separados tan solo por un punto de distancia, el Mallorca es decimoquinto con 34 puntos y el Valencia decimosexto, con 35, y en el partido de la primera vuelta hubo empate a uno, por lo que además del triunfo, está en juego el 'golaverage' particular, que puede ser decisivo en la última jornada.

Dos bajas en ataque para Demichelis

El Mallorca ha experimentado una gran mejoría con la llegada de Martín Demichelis al banquillo bermellón. El argentino ha logrado sacar al equipo del descenso y ahora depende de sí mismo para seguir en Primera división, aunque para ganar este martes deberá hacerlo sin dos jugadores muy dinámicos en el ataque como son el extremo Zito Luvumbo y el delantero Mateo Joseph, ambos lesionados.

Tampoco estarán disponibles otros lesionados como Bergstrom o Raíllo. Aunque Demichelis volverá a confiarlo todo en su delantero referencia, un Vedat Muriqi que ha firmado 21 de los 39 goles de su equipo.

Corberán, con la defensa en cuadro

Por su parte, Carlos Corberán llegará a Son Moix con solo un central puro disponible: César Tárrega. A las bajas de larga duración de Diakhaby y Copete se le han sumado en las dos últimas semanas la de Unai Núñez y la de Eray Cömert, y ninguno llega a tiempo a la cita de Mallorca.

Esto obligará a Corberán a tener que retrasar presumiblemente al pivote Pepelu al centro de la defensa, como ya hizo en la segunda parte del Martínez Valero, o bien apostar por el canterano Joel Fontanet, que viene trabajando con el primer equipo.

Los posibles onces del Mallorca-Valencia

- Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Darder, Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre; Virgili, y Muriqi.

- Valencia: Dimitrievski; Thierry, Tárrega, Pepelu, Gayà; Rioja, Guido, Ugrinic, Ramazani; Beltrán y Sadiq.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el Mallorca - Valencia?

El partido correspondiente a la 33 jornada de LaLiga entre bermellones y blanquinegros está fijado para este martes 21 de abril, a las 19:00 horas en el Estadio de Son Moix.

Mallorca No Iniciado - Valencia

TV e Internet: ¿Dónde ver el Mallorca - Valencia?

El choque entre baleares y valenciano se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar LaLiga (dial 54 y dial 110), así como por Movistar LaLiga HDR (440 y 111) y LaLiga TV, de la plataforma de pago Movistar+. Si no tienen la opción de seguir el partido a través de la televisión también podrán hacerlo en directo a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos minuto a minuto las horas previas del choque, todo lo que ocurra desde el pitido inicial así como las posteriores reacciones.