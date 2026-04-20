Demichelis, tajante: "Primero Valencia, segundo Valencia y tercero Valencia"

Martín Demichelis deja claro que el RCD Mallorca afronta un partido clave ante el Valencia CF con un mensaje contundente: “Primero Valencia, segundo Valencia y tercero Valencia”

El RCD Mallorca afronta un compromiso determinante frente al Valencia CF en Son Moix, en un duelo correspondiente a la jornada 33. El técnico Martín Demichelis ha dado a conocer una lista de 23 futbolistas, equilibrada en todas las líneas, con la única ausencia destacada del atacante Zito Luvumbo por lesión muscular.

Un vestuario unido y con confianza

El entrenador destacó el trabajo de los últimos días, subrayando la importancia de la convivencia del grupo. “Estos días nos han servido para unirnos y reforzar la confianza”, explicó, dejando claro que el equipo atraviesa un momento positivo tras encadenar buenos resultados. Además, valoró el compromiso de todos los jugadores: “Estoy gratamente sorprendido, cualquiera puede responder si lo necesitamos”.

El Valencia, único foco del equipo

Demichelis insistió en que toda la atención está puesta en el próximo rival. “Primero Valencia, segundo Valencia y tercero Valencia”, repitió, evidenciando la relevancia del encuentro. El técnico evitó desvelar el once titular, argumentando que dar pistas sería beneficiar al rival: “Decir la alineación no garantiza nada, los partidos se ganan en el campo”.

Una semana decisiva para el objetivo

El entrenador calificó este tramo como clave para el futuro del equipo. “Es una semana bisagra, estos partidos pueden acercarnos a la tranquilidad o complicarlo todo”, afirmó. El Mallorca busca consolidar su posición y alejarse definitivamente de cualquier peligro en la clasificación.

Identidad clara y sin concesiones

Uno de los mensajes más contundentes fue la intención de mantener el estilo de juego. “No vamos a negociar nuestra forma de jugar”, aseguró. El equipo seguirá apostando por una presión alta, control del balón y solidez defensiva. El técnico quiere un conjunto que compita “desde el primer minuto hasta el final”.

La baja de Luvumbo y alternativas en ataque

La ausencia de Luvumbo supone un contratiempo importante. “No llega para este partido, pero evoluciona bien”, explicó Demichelis. Aun así, confía plenamente en sus alternativas ofensivas: “El que juegue lo hará porque se lo ha ganado entrenando”.

El técnico también destacó el nivel de competencia en ataque, mostrando su satisfacción: “Tengo un bendito problema con tantos jugadores en buen nivel”. Nombres como Muriqi, Abdón o Asano serán clave para generar peligro.

Confianza, ambición y objetivo claro

Demichelis se mostró satisfecho con su etapa en el club: “Estoy feliz aquí y muy agradecido”. Más allá de los números, tiene claro el objetivo: “Salvarnos, competir y darle una alegría a la afición”.

Convocatoria del Mallorca

Porteros: Leo Román, Cuéllar

Defensas: Mateu Jaume, Toni Lato, Kumbulla, Maffeo, Valjent, Mojica

Centrocampistas: Mascarell, Antonio Sánchez, Sergi Darder, Morlanes, Pablo Torre, David López, Samu, Cesc, Jandro

Delanteros: Muriqi, Abdón, Asano, Jan Virgili, Javi Llabrés, Kalumba Jr