Muriqi y su gran temporada: "Ese delantero ahí abajo te da la vida, el Mallorca está vivo gracias a él"

En ESTADIO Deportivo hemos debatido acerca del buen rendimiento del ariete del Mallorca en LaLiga, donde ha firmado más de las mitad de todos los goles del conjunto bermellón, un dato clave para que esté fuera del descenso

Lo de Vedat Muriqi es una auténtica locura. El delantero del Mallorca suma a estas alturas de la temporada nada más y nada menos que 21 goles, es decir, más de la mitad de todos los goles del conjunto balear, que suma un total de 39 en LaLiga. Los tantos del delantero kosovar han resultado fundamentales para que el conjunto de Martín Demichelis haya logrado salir de los puestos de descenso desde que cogiera las riendas del equipo desde su debut ante Osasuna.

En el programa de esta semana de 'La prórroga de ESTADIO Deportivo' hemos debatido sobre la importancia que el delantero kosovar está teniendo para su equipo y la posibilidad de que pueda dar el salto a un equipo con aspiraciones mayores en LaLiga el próximo verano. Pero a sus 31 años y a punto de cumplir los 32 (el próximo 24 de abril), supone un hándicap para muchos equipos.

"El problema es la edad, que para muchos clubes le tiraba para atrás", recordaba nuestro compañero Óscar Murillo, como uno de los grandes inconvenientes a la hora de afrontar un traspaso, aunque su rendimiento goleador esté fuera de toda duda.

Muriqi y el mercado de verano

Un rendimiento que le hubiera venido a las mil maravillas a equipo que precisamente ahora son rivales directos del Mallorca por eludir el descenso a Segunda división como son el Valencia o el Sevilla, clubes además que carecen de esa figura de un delantero goleador y absoluta referencia atacante.

"Además, Muriqi ya ha dicho que está muy a gusto en Mallorca, que no tiene muchos planes de irse y eso es fundamental", señalaba un servidor, Fernando Ruiz. Pero como todos sabemos ya, cuando el mercado de fichajes abre, cualquier posibilidad puede aparecer en un momento dado, y la opción de acabar en una liga potente económicamente como la árabe, siempre puede surgir.

"Me imagino que siempre para algún país de una liga menor, pero potente económicamente, como las árabes, puede ser un futbolista muy interesante porque te da un rendimiento inmediato. Además, no va a tener Mundial, porque Kosovo se quedó a las puertas", apuntaba Óscar Murillo.

Un delantero diferencial para luchar por la permanencia

Vedat Muriqi ha sumado cinco goles en las cinco últimas jornadas, donde el Mallorca ha sumado un gran racha logrando diez puntos de 15 posibles. Unos registros diferenciales en la zona baja que a los que ningún ningún otro delantero se acerca.

"Ese tipo de delanteros, en los equipos de abajo te dan la vida. Y de hecho, el Mallorca está vivo gracias a él. Si no, el Mallorca estaría ahora mismo no sé si último, pero penúltimo", zanjaba Fernando Ruiz.

Muriqi, a dos goles del 'pichichi' Mbappé

Vedat Muriqi, que marcó dos goles en la victoria por 3-0 del pasado domingo contra el Rayo Vallecano, se ha situado a tan solo dos tantos de Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y líder de la tabla con 23 dianas, a falta de siete jornadas para el cierre de la temporada.

Mientras Muriqi, autor de tres goles en las dos últimas jornadas, y Mbappé, estancado en esas 23 tantos, abren un pulso intenso por el éxito final de la clasificación goleadora. Ante Budimir aprovechó un penalti para batir la portería contraria, en este caso la del Betis, por decimosexta vez en este ejercicio y quedarse de nuevo solo en la tercera posición.