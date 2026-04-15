Demichelis logra un dato inédito de Jagoba Arrasate en el Mallorca en LaLiga

El técnico argentino ha logrado dos victorias consecutivas esta temporada en el campeonato doméstico, frente al Real Madrid y Rayo Vallecano, algo que no pudo hacer el vasco en las 26 jornadas al frente del banquillo balear esta campaña

Demichelis ha tardado cinco partidos en romper un dato que no pudo conseguir Jagoba Arrasate esta temporada en el Mallorca. El argentino ha logrado dos victorias consecutivas, un registro que se le resitió al vasco durante las 26 jornadas de LaLiga EA Sports que dirigió esta campaña. Esto ensalza aún más la figura del actual técnico del conjunto balear, que ha logrado tres victorias, un empate y una derrota en lo que lleva al frente.

El técnico argentino llegó en mitad de las críticas que generó la situación con Jagoba Arrasate en el banquillo del Mallorca. Sin embargo, en sus primeras cinco jornadas dirigiendo al equipo en LaLiga EA Sports, Demichelis ha logrado cambiar el estado de ánimo de un equipo que ha ido de menos a más durante la presente temporada.

Los datos de Demichelis en el Mallorca en LaLiga EA Sports

Demichelis cogió las riendas del Mallorca a comienzos de marzo, tras un momento de la temporada dónde el conjunto balear atravesó una mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas. El argentino debutó con empate frente a Osasuna en El Sadar. Tras ello, el exfutbolista se estrenó en el banquillo de Son Moix con el choque ante el Espanyol, logrando los tres puntos más de un mes después.

De esta manera, el Mallorca 'pinchó' en su visita al Elche al Martínez Valero, dónde además Vedat Muriqi falló un penalti, que puso suponer el 2-1. No obstante, el delantero de Kosovo se rehizo y le dio la vuelta a la situación, dándole la victoria al conjunto de Demichelis con un gol contra el Real Madrid en los últimos compases. Por último, el equipo balear viene de conseguir los tres puntos en el contundente triunfo sobre el Rayo Vallecano en Son Moix.

Jagoba Arrasate, salida del Mallorca sin el objetivo logrado

Jagoba Arrasate dijo adiós al Mallorca dejando al equipo en una situación delicada en LaLiga EA Sports. Además, cayó eliminado en dieciseisavos de final de Copa del Rey frente al Deportivo de la Coruña, con el solitario gol de Noe Carrillo en el minuto 19. Por otro lado, el arranque de 2026 no fue como seguramente hubiese esperado el exentrenador de Osasuna, firmando tan solo dos victorias, frente al Athletic Club y Sevilla.

Actualmente, tras tres victorias en cinco partidos, el conjunto balear se sitúa en la decimoquinta posición de la tabla con 34 puntos. Demichelis ha cambiado la cara a un equipo que ha podido ver la mejor versión de nuevo de Vedat Muriqi. Sin embargo, el técnico del Mallorca se ha encontrado con varios tropiezos como la lesión de Luvumbo, Raíllo y Mateo Joseph. Por ello, el exfutbolista tendrá que optar por soluciones de urgencias para las siguientes temporadas.

Demichelis pone el foco en la salvación en Primera División con el Mallorca

Demichelis ya piensa en las siete últimas jornadas de LaLiga EA Sports, dónde el Mallorca se encuentra en la lucha por la salvación en Primera División. Los de Demichelis afrontan un final de temporada con rivales de la talla del Valencia, Alavés, Levante u Oviedo, que se encuentran en la misma situación del equipo balear. Sin embargo, el club se aferra al momento de Vedat Muriqi, que está en la pelea por el 'Pichichi' junto con Mbappé y Budimir.

Además, el Mallorca encarará en las próximas semanas visitas difíciles en LaLiga EA Sports como ante el Girona en Montilivi, así como la visita al Villarreal en Son Moix o al Getafe en El Coliseum. En este contexto, Demichelis tiene el gran reto de salvar al equipo y permanecer una temporada más en Primera División. Esto pasa por conseguir el triunfo en el choque antre el Valencia del próximo martes en el feudo bermellón, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports.