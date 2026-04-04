Mallorca 2-1 Real Madrid: Muriqi complica a los blancos las opciones de ganar el título de LaLiga

El conjunto de Demichelis salió victorioso del encuentro ante los de Arbeloa gracias a los tantos de Morlanes, en la primera parte, y del delantero de Kosovo, en la segunda. Militao, que regresó cuatro meses después, hizo el gol de los merengues

El Mallorca recibió en el día de hoy al Real Madrid en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga. Por un lado, Demichelis llegaba al choque con la importante baja de última hora de Raíllo, como apuntó en rueda de prensa. Por otro lado, Arbeloa decidió dejar en el banquillo a Vinicius y Bellingham y apostó por Manuel Ángel en el once titular, en sustitución de un Thiago Pitarch que fue suplente.

De esta manera, ambos equipos llegaban con el objetivo claro de ganar los tres puntos, tanto para salir del descenso por parte del conjunto balear, como para seguir en la pelea por el título del campeonato doméstico, en el caso del equipo merengue.

Leo Román y Morlanes ponen con ventaja a los de Demichelis

Por ello, el once titular del Mallorca ante el Real Madrid quedó formado así: Leo Román, Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Luvumbo, Pablo Torre, Darder, Muriqi. Arbeloa decidió salir con los siguientes futbolistas en Son Moix: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Manuel Ángel, Arda Güler, Camavinga, Mbappé y Brahim.

En este sentido, el Real Madrid lideró la posesión de balón durante la primera parte, con un 63%, a diferencia de los 37% del Mallorca. Además, los de Arbeloa tuvieron más ocasiones para estrenar el marcador, con un total de cuatro remates a puerta, como los de Mbappé o Arda Güler, pero se toparon con un gran Leo Román. Pese a ello, el conjunto de Demichelis terminó adelántandose en el encuentro que tuvo lugar en Son Moix, gracias al tanto de Morlanes. El centrocampista del Mallorca llega al área y aprovecha un centro de Maffeo, además del grave fallo defensivo de Camavinga, para poner el primero del partido.

Mbappé, la nota positiva del Real Madrid en la primera parte

De esta manera, el Mallorca se iba al descanso con ventaja en el marcador, aprovechando una de las ocasiones que tuvo en la primera parte. El propio Morlanes tuvo incluso una oportunidad de derribar la puerta de Lunin con un remate de cabeza que se le marchó desvíado.

Por otro lado, Mbappé fue el mejor del Real Madrid en el primer tiempo, con varios lanzamientos que pudieron haber sido el primero para los de Arbeloa y activo en la banda izquierda. El delantero francés fue el protagonista de los ataques del equipo blanco, pero sus remates fueron despejados por un Leo Román. Pese a ello, Arbeloa no decidió hacer una sustitución al comienzo de la segunda parte.

Muriqi responde de inmediato al gol de Militao

La segunda parte comenzó con una falta de Huijsen sobre Luvumbo, que supuso la tarjeta amarilla para el central del Real Madrid y la primera del partido. Por otro lado, Leo Román volvió a ser decisivo con una parada a un disparo de Mbappé en el minuto 54. Poco después llegaron los primeros cambios del conjunto de Arbeloa, que dio entrada a Militao, Bellingham y Vinicius en busca de la remontada. En este sentido, los blancos presionaron de manera más intensamente la salida de balón del Mallorca, que se mantenía muy firme en la parcela defensiva.

Pese a ello, el Real Madrid siguió teniendo dificultades para derribar la portería de Leo Román, llegando a los últimos minutos del partidos con claras necesidades de remontar el partido. Sin embargo, Militao, que volvió cuatro meses después, logró el empate en el marcador con un gran cabezazo precedido de un saque de esquina botado por Trent.

No obstante, todo no iba a quedar aquí, ya que el Mallorca reaccionó de inmediato al gol del central brasileño y puso el segundo en el marcador con una excepcional definición de Muriqi, a los dos minutos del tanto de los blancos. Por ello, los de Demichelis se terminaron llevando una victoria que les iba a permitir salir de la zona de descenso. Por su parte, el Real Madrid se mete en serios problemas en su pelea por conseguir el título de LaLiga EA Sports, ya que se coloca a cuatro puntos del Barcelona, a la espera de lo que hagan los de Hansi Flick ante el Atlético de Madrid.

- Ficha técnica:

2 - Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica; Morlanes (Mateo Joseph, m.70), Samu Costa (David López, m.70), Darder, Pablo Torre (Virgili, m.70); Luvumbo (Antonio Sánchez, m.81), Muriqi.

1 - Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen (Militao, m.59), Carreras; Manuel Ángel (Vinicius, m.59), Tchouameni, Camavinga (Bellingham, m.59), Güler (Pitarch, m.72); Brahim (Mastantuono, m.76), Mbappé.

Goles: 1-0, m.42, Morlanes; 1-1, m.88, Militao; 2-1, m.91, Muriqi.

Árbitro: José María Sánchez (Comité murciano). Amonestó a los jugadores locales Leo Román (m.65), Martin Valjent (m.84) y Maffeo (m.94), y a los futbolistas visitantes Dean Huijsen (m.47) y Mastantuono (m.90).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 23.015 espectadores.