Demichelis pide calma pese al triunfo: "Hemos sumado tres puntos nada más"

El técnico del Mallorca alabó el partido que firmó su equipo ante el Real Madrid, pero rebajó la euforia al ser preguntado por la salvación, teniendo en cuenta que aún quedan ocho jornadas de LaLiga EA Sports

El Mallorca logró una importante victoria en la tarde de hoy frente al Real Madrid. Los goles de Manu Morlanes y Muriqi han permitido que el conjunto de Demichelis salga de la zona de descenso, ya que el Elche cayó derrotado esta jornada.

De esta manera, el técnico del conjunto balear quiso alabar el triunfo de su equipo, pero pidió calma ya que todavían restan ocho jornadas de LaLiga EA Sports. Además, el argentino no dudó en elogiar a Muriqi, que dio el gol de la victoria en los últimos minutos del encuentro.

Demichelis, sobre la victoria ante el Real Madrid

En este sentido, Demichelis ha valorado la victoria del Mallorca ante el Real Madrid y la gestión con el vestuario: "Mi obligación es exigirles, serles sinceros, tratar de levantarles el ánimo a aquellos que puedan estar un poco más cabizbajos, hacerles entender que tenemos que estar unidos y juntos hasta la última jornada y que hay con qué pelear. Y no les mentí a ustedes tampoco cuando dije que estábamos vivos".

Por ello, Demichelis recalcó que "esto no es la salvación, desde ya, así que hay una frase que me gusta mucho, que dice: con los pies sobre la tierra, pero con la mirada al cielo. Entonces, vamos a seguir siendo humildes, trabajando, porque hemos sumado tres puntos nada más".

Demichelis y el sufrimiento tras la derrota ante el Elche

Demichelis recordó en rueda de prensa la derrota de la pasada jornada ante el Elche: "Había sido doloroso, y porque se te van varios jugadores y no podés trabajar ni estarles cerca, y porque no nos había dado el fútbol la posibilidad de volver a jugar rápido. Entonces, las dos semanas fueron largas, no sirvió para entrenar".

Por otro lado, Demichelis alabó la figura de un Muriqi que ha dado la victoria al Mallorca: "Lo había dicho justamente ayer: creo que quien conoce a Muriqi no duda de que se iba a levantar, porque es parte de su ser luchador, seguir. A mí me emocionó que él haya metido el gol por lo que había vivido en Elche, por lo que vivió en la selección y porque tan pronto haya podido encontrar una alegría personal y que, además, nos regala a todos los mallorquistas una gran felicidad".

Demichelis habla de Leo Román y destaca el trabajo del grupo

Demichelis fue preguntado por el partido de Leo Román, que logró grandes paradas, sobre todo a los disparos de Mbappé: "No alcanza con quedarse con una sola cosa, porque si hubiésemos tenido efectividad, pero Leo Román no hubiese tenido ese rendimiento, seguramente no nos llevábamos ni un punto. Y si Leo hubiese tenido ese partido y no hubiésemos tenido efectividad, exactamente lo mismo".

En este contexto Demichelis apunta que "hay un rendimiento general del equipo en el cual no podemos enaltecer solo el rendimiento de jugadores individuales y, sobre todo, como recién dijeron, salieron jugadores del banco de suplentes y el equipo siguió compitiendo de igual a igual, estuvo ordenado, tuvo un gran partido. Creo que ese es el camino, independientemente del sistema, de quién arranque, de quién le toque, de todo".