Arbeloa asume la culpa: "Esta derrota es mía, yo soy el que toma las decisiones"

El entrenador del Real Madrid compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar sus sensaciones tras la derrota ante el Mallorca, que les complica las opciones de poder levantar el título de LaLiga

El Real Madrid cayó derrotado en su visita al Mallorca en Son Moix. El conjunto de Arbeloa no supo aprovechar las diferentes ocasiones que tuvo a lo largo del partido, como las de Mbappé en la primera parte, para derribar la portería de Leo Román.

En este sentido, el técnico salmantino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar sus sensaciones tras el 'pinchazo' en LaLiga, que complica las aspiraciones de poder ganar el título. Por ello, el entrenador del equipo blanco apuntó las claves del tropiezo ante los de Demichelis.

Arbeloa, sobre el cambio del Real Madrid en la segunda parte

De esta manera, Arbeloa ha comenzado hablando de las opciones del Real Madrid de conseguir el título de LaLiga: "Está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho jornadas y, como les he dicho a los jugadores, esté como esté la Liga, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan. Y para hacerlo tenemos que jugar mejor que hoy y rendir a un nivel mucho más alto. Está todo más difícil, pero nuestro objetivo tiene que ser el mismo".

Por otro lado, Arbeloa habló sobre el nivel que dio el equipo en la segunda parte, con respecto a la primera: "Seguramente el contexto, la ansiedad de verte por debajo en el marcador, la paciencia que teníamos que tener... Nos han cerrado más los espacios y han tenido más energía al verse con el resultado a favor".

Arbeloa explica que "no hemos tenido ni esa paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana: poder girarles y tener más situaciones de uno por uno por fuera. Nos han faltado muchas más cosas en la segunda parte. Necesitábamos una segunda parte con más energía y más claridad de ideas".

Arbeloa, con el foco en el Bayern de Munich

Además, Arbeloa fue preguntado por los errores más claros que ha cometido el Real Madrid: "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, del rival. Para mí es fácil verlo, luego lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% no íbamos a ganar. En una jugada que éramos superiores, en un desajuste te cuesta un gol. Cuando no tienes acierto en la portería y el rival, sí, lo acabas pagando. No haber hecho una segunda parte mejor es lo que más me duele de todo".

Arbeloa también asumió la culpa del tropiezo: "Esta derrota es mía, toda y absolutamente mía. Lo que necesito de ellos es que estén pensando ya en el partido del martes. Yo soy el que toma las decisiones y esta derrota es absolutamente del entrenador del Real Madrid y necesito que mis jugadores crean en ganar el partido del martes. Cuando salgan del vestuario ya solo tienen que pensar en el Bayern".

Arbeloa valora el partido de Bellingham

Por otra parte, Arbeloa valoró el partido de Bellingham, que volvió a tener minutos en la segunda parte: "Es normal. Lleva muchas semanas fuera. El día del Atlético jugó 20 minutos. La idea es que pueda seguir cogiendo ritmo de competición. No puede estar a su máximo nivel sin apenas jugar partidos. Paciencia con él, claro".

Por último, sobre si le preocupa que la derrota tenga alguna recupersión afirmó que "ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores. Sé que entienden la importancia del partido del martes. Hay días que no es tu día, que no te salen las cosas. El martes la exigencia va a ser máxima y sé del apoyo que nos va a brindar el madridismo. Con ellos todo es más fácil".