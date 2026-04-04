Mallorca - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports
Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Demichelis con los de Arbeloa en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 del campeonato doméstico
Mallorca
R. Madrid
Minuto a minuto
¡Por aquí cerramos el directo de hoy! ¡Muchas gracias por seguirlo con nosotros!
¡Hasta la próxima!
Las palabras de Demichelis tras lograr la victoria:
Las palabras de Arbeloa tras la derrota:
Por aquí dejamos la crónica del partido.
¡FINAL DEL PARTIDO! Victoria para el Mallorca gracias al tanto en los últimos minutos de Muriqi, que permite a los de Demichelis salir de la zona de descenso.
¡GOOOOOOOL DEL MALLORCA! El Mallorca reacciona de inmediato y pone el segundo en el marcador con una gran definición de Muriqi.
5 minutos de descuento
¡GOOOOOOL DEL REAL MADRID! Cabezazo de Militao para poner el empate en los últimos minutos del partido.
Tarjeta amarilla a Valjent por perder tiempo.
Busca el Mallorca el control de la pelota y 'dormir' el partido
Nuevo cambio en el Mallorca. Entra Antonio Sánchez y se va Luvumbo.
Buscan los de Arbeloa desesperadamente el empate en Son Moix
Último cambio del Real Madrid. Brahim abandona el terreno de juego para darle entrada a Mastantuono
Cuarto cambio en el Real Madrid. Se va Arda Güler y entra Thiago Pitarch
Triple cambio del Mallorca. Entran Mateo Joseph, David López y Jan Virgili y se van Pablo Torre, Morlanes y Samu Costa
Falta de Brahim sobre Mojica. Ocasión de peligro para el Mallorca.
Tarjeta amarilla para Leo Román
Domina el Real Madrid en estos compases del partido y resiste el Mallorca.
Centro de Trent que se le marcha muy desviado. Renauda Leo Román desde su área.
Falta de Militao sobre Muriqi. Pone el balón en juego el Mallorca.
Triple cambio en el Real Madrid. Entran Militao, Bellingham y Vinicius y salen Huijsen, Camavinga y Manuel Ángel.
¡Parada de Leo Román al disparo de Mbappé!
Falta de Manuel Ángel sobre Muriqi, que se duele sobre el terreno de juego.
¡Arbeloa manda a calentar a Vinicius, Bellingham y Militao!
Tarjeta amarilla para Huijsen por una entrada sobre Luvumbo. Primera del partido.
¡Comienza la segunda parte! Sin cambios por parte de Mallorca y Real Madrid.
¡Saltan los jugadores de nuevo al terreno de juego!
¡Final de la primera parte! El gol de Morlanes deja por delante al Mallorca, que aprovecha una de las ocasiones que tuvo. ¡Todo por decidir en el segundo tiempo!
1 minuto de descuento
¡GOOOOOOL DEL MALLORCA! Morlanes aprovecha un grave fallo defensivo del Real Madrid para controlar y rematar un balón a placer para estrenar el marcador en Soix Moix.
Corta Huijsen correctamente el ataque de Luvumbo.
Últimos cinco minutos de la primera parte con ambos equipos buscando el gol.
¡Qué ocasión ha tenido Morlanes! La más clara hasta el momento para el Mallorca, con un remate de cabeza que se le marcha por encima de la portería de Lunin.
Nueva parada de Leo Román al remate de Arda Güler. El portero del Mallorca, el mejor de esta primera mitad
Protesta Son Moix la falta de Darder sobre Brahim. Ocho cometidas en esta primera parte entre ambos equipos.
Falta de Carreras sobre Pablo Torre. Pone el balón en juego el Mallorca.
¡Nueva gran parada de Leo Román al disparo de Mbappé! Gran intervención del portero del Mallorca.
¡Paradón de Leo Román a la definición de Mbappé! Evita el primero del encuentro el portero del Mallorca, ya que el delantero del Real Madrid se quedó solo ante el meta.
Mueve la pelota el Real Madrid pero sin crear peligro real hasta el momento sobre la portería de Leo Román.
Falta de Manuel Ángel sobre Muriqi y Arbeloa pide explicaciones al cuarto árbitro.
Dura entrada de Pablo Torre sobre Mbappé pero Sánchez Martínez no le muestra tarjeta.
Se hace el Mallorca con la pelota y logra varias llegadas sobre el área de Lunin. Se viene arriba Son Moix.
Saque de esquina para el Mallorca. El primero para los de Demichelis.
Falta de Brahim en ataque sobre Darder.
Falta de Morlanes sobre Manuel Ángel, muy pausado el encuentro en estos primeros minutos.
Pase de Muriqi al área pero no encuentra rematador y vuelve a tener la posesión el equipo de Arbeloa.
Saque de esquina para el Real Madrid tras un acercamiento de Mbappé.
Falta de Darder sobre Brahim. Ya pone Huijsen el balón en juego
Mueve la pelota el Real Madrid en estos primeros minutos del encuentro.
¡Comienza el partido en Son Moix!
¡Saltan los jugadores al césped de Son Moix!
¡Jugadores a vestuarios! ¡Última charla de Demichelis y Arbeloa!
Así saltó el Real Madrid al césped de Son Moix.
Martín Valjent, realizando ejercicios de calentamiento.
¡Menos de media hora para que comience el partido! Ya se ejercitan ambos equipos sobre el terreno de juego.
La llegada del Real Madrid al estadio del Mallorca.
¡Ya calientan los porteros de Mallorca y Real Madrid sobre el césped de Son Moix!
Sergi Darder ha sido uno de los jugadores que ha hablado durante la semana, dónde ha valorado los pitos que recibió Joan García en Cornellà.
Vinicius, suplente en el día de hoy, podría tener minutos en la segunda parte.
En unos minutos saltarán los jugadores de ambos equipos a realizar ejercicios de calentamiento.
La llegada de los jugadores del Real Madrid a Son Moix.
¡Menos de una hora para el comienzo del partido!
Omar Mascarell es la sorpresa de Muriqi, ya que jugará de central junto con Valjent, ante la ausencia de Raíllo.
¡Once del Mallorca! Demichelis, por su parte, empieza con Leo Román, Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Luvumbo, Pablo Torre, Darder, Muriqi.
Por otro lado, Arbeloa comentó sus sensaciones de cara al encuentro de hoy en Son Moix, destacando la vuelta de Militao 4 meses después.
Así analizó Demichelis, en rueda de prensa, el encuentro de hoy ante el Real Madrid.
Ya está el Real Madrid en Son Moix. En breves instantes conoceremos el once del Mallorca.
Vinicius y Bellingham suplentes, como se esperaba. También se queda en el banquillo Thiago Pitarch y entra en su lugar Manuel Ángel, futbolista del Castilla.
¡Once del Real Madrid! Arbeloa comieza con Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Manuel Ángel, Arda Güler, Camavinga, Mbappé y Brahim.
A la espera de conocer los onces de Mallorca y Real Madrid, por aquí dejamos las alineaciones probables de Demichelis y Arbeloa.
¡Así luce el escenario del encuentro a falta de menos de dos horas!
Por otro lado, el Real Madrid llega a Son Moix tras ganar el Atlético de Madrid, lo que le ha permitido al equipo de Arbeloa seguir segundo clasificado en la tabla de LaLiga.
El Mallorca, por un lado, viene de perder ante el Elche, lo que ha dejado al equipo de Demichelis en descenso, decimo octavo con 18 puntos.
El colegiado del partido será Sánchez Martínez, que estará acompañado en el VAR de Iglesias Villanueva.
¡¡Muy buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro que enfrentará al Mallorca y al Real Madrid, correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports.
¡COMENZAMOS!
Mallorca y Real Madrid se citan en el día de hoy en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los de Demichelis afrontan el encuentro con la baja de última hora de Raíllo, además de Bergstrom y Jan Salas. Por su parte, el conjunto de Arbeloa llega con las ausencias de Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Fede Valverde y Rodrygo. Además, el colegiado del partido será Sánchez Martínez, que estará acompañado en el VAR de Iglesias Villanueva.
Demichelis afronta el duelo con la baja de Raíllo
En este sentido, Demichelis destacó la importante baja de Raíllo ante el Real Madrid: "Ayer sufrió un problema físico que no tiene nada que ver con lo que venía arrastrando. No estoy en condiciones de decir exactamente lo que tiene hasta que vea el parte médico. Es un duro golpe, el capi está super comprometido y necesitamos de gente con esa personalidad, quédense tranquilos que mañana salen 11".
Además, el Mallorca llega al duelo contra el Real Madrid tras caer derrotado en la última jornada de LaLiga EA Sports, frente al Elche, lo que ha dejado al equipo de Demichelis en puestos de descenso. El conjunto balear se sitúa en la decimo octava posición de la tabla con 28 puntos, a uno del conjunto de Eder Sarabia, que 'pinchó' en el día de ayer ante el Rayo Vallecano. Por ello, la victoria frente a los de Arbeloa les haría salir de esa zona momentánemante.
El Real Madrid, con bajas y un ojo en el Bayern de Munich
De esta manera, el Real Madrid llega con bajas de importantes de cara al once titular como el de Fede Valverde, por la tarjeta roja que vio ante el Atlético de Madrid. Además, Vinicius podría ser suplente por la carga de minutos y los partidos que ha disputado con Brasil.
En este sentido, Arbeloa habló del desgaste físico del '7' del conjunto blanco: "Está cansado, porque mi amigo Carletto no le ha dado mucho descanso, como es normal. La exigencia en el Madrid y Brasil es enorme. Vini tiene mucha carga de partidos, no ha parado ni un día y hoy veremos cómo se encuentra y decidiremos".
Por su parte, el Real Madrid viene de ganar al Atlético de Madrid en el Bernabéu, lo que ha mantenido al equipo de Arbeloa en la segunda posición de la tabla LaLiga EA Sports. Además, el conjunto blanco cuenta las horas para enfrentarse al Bayern de Munich este martes, en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Por ello, el técnico salmantino podría alinear un once pensando en el choque ante los de Kompany de Copa de Europa.