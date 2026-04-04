Mallorca - Real Madrid: resultado, resumen y goles del partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports

Sigue en directo, en ESTADIO Deportivo, el minuto a minuto del encuentro que enfrentará a los de Demichelis con los de Arbeloa en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 del campeonato doméstico

El Mallorca, por un lado, viene de perder ante el Elche , lo que ha dejado al equipo de Demichelis en descenso, decimo octavo con 18 puntos.

Por otro lado, el Real Madrid llega a Son Moix tras ganar el Atlético de Madrid, lo que le ha permitido al equipo de Arbeloa seguir segundo clasificado en la tabla de LaLiga.

Vinicius y Bellingham suplentes, como se esperaba . También se queda en el banquillo Thiago Pitarch y entra en su lugar Manuel Ángel, futbolista del Castilla.

Omar Mascarell es la sorpresa de Muriqi, ya que jugará de central junto con Valjent , ante la ausencia de Raíllo.

Darder, sobre los pitos a Joan García: "Él sabía que cuando se fuera del Espanyol al Barça habría que asumir consecuencias"

Sergi Darder ha sido uno de los jugadores que ha hablado durante la semana, dónde ha valorado los pitos que recibió Joan García en Cornellà.

¡Paradón de Leo Román a la definición de Mbappé! Evita el primero del encuentro el portero del Mallorca, ya que el delantero del Real Madrid se quedó solo ante el meta.

¡Qué ocasión ha tenido Morlanes! La más clara hasta el momento para el Mallorca, con un remate de cabeza que se le marcha por encima de la portería de Lunin.

¡Final de la primera parte! El gol de Morlanes deja por delante al Mallorca, que aprovecha una de las ocasiones que tuvo. ¡Todo por decidir en el segundo tiempo!

¡FINAL DEL PARTIDO! Victoria para el Mallorca gracias al tanto en los últimos minutos de Muriqi, que permite a los de Demichelis salir de la zona de descenso.

Mallorca y Real Madrid se citan en el día de hoy en Son Moix, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los de Demichelis afrontan el encuentro con la baja de última hora de Raíllo, además de Bergstrom y Jan Salas. Por su parte, el conjunto de Arbeloa llega con las ausencias de Courtois, Ferland Mendy, Dani Ceballos, Fede Valverde y Rodrygo. Además, el colegiado del partido será Sánchez Martínez, que estará acompañado en el VAR de Iglesias Villanueva.

Demichelis afronta el duelo con la baja de Raíllo

En este sentido, Demichelis destacó la importante baja de Raíllo ante el Real Madrid: "Ayer sufrió un problema físico que no tiene nada que ver con lo que venía arrastrando. No estoy en condiciones de decir exactamente lo que tiene hasta que vea el parte médico. Es un duro golpe, el capi está super comprometido y necesitamos de gente con esa personalidad, quédense tranquilos que mañana salen 11".

Además, el Mallorca llega al duelo contra el Real Madrid tras caer derrotado en la última jornada de LaLiga EA Sports, frente al Elche, lo que ha dejado al equipo de Demichelis en puestos de descenso. El conjunto balear se sitúa en la decimo octava posición de la tabla con 28 puntos, a uno del conjunto de Eder Sarabia, que 'pinchó' en el día de ayer ante el Rayo Vallecano. Por ello, la victoria frente a los de Arbeloa les haría salir de esa zona momentánemante.

El Real Madrid, con bajas y un ojo en el Bayern de Munich

De esta manera, el Real Madrid llega con bajas de importantes de cara al once titular como el de Fede Valverde, por la tarjeta roja que vio ante el Atlético de Madrid. Además, Vinicius podría ser suplente por la carga de minutos y los partidos que ha disputado con Brasil.

En este sentido, Arbeloa habló del desgaste físico del '7' del conjunto blanco: "Está cansado, porque mi amigo Carletto no le ha dado mucho descanso, como es normal. La exigencia en el Madrid y Brasil es enorme. Vini tiene mucha carga de partidos, no ha parado ni un día y hoy veremos cómo se encuentra y decidiremos".

Por su parte, el Real Madrid viene de ganar al Atlético de Madrid en el Bernabéu, lo que ha mantenido al equipo de Arbeloa en la segunda posición de la tabla LaLiga EA Sports. Además, el conjunto blanco cuenta las horas para enfrentarse al Bayern de Munich este martes, en la ida de cuartos de final de la UEFA Champions League. Por ello, el técnico salmantino podría alinear un once pensando en el choque ante los de Kompany de Copa de Europa.