Punto final para la hecatombe de Iñaki Williams en San Mamés

El delantero del Athletic Club, en el último partido de la temporada en San Mamés, sumó su primer tanto ante la afición rojiblanca, que sumaba más de siete meses y medio sin cantar un gol de Iñaki Williams en 'La Catedral'

La jornada 37 fue un cúmulo de despedidas en San Mamés para el Athletic Club. Los aficionados y el club se despidieron de Ernesto Valverde y de Lekue e Iñaki Williams dijo adiós a una racha de más de siete meses y medio sin marcar ante su afición. El delantero internacional ghanés anotó el gol del empate ante el Celta de Vigo y sumó su primer tanto en casa en 2026.

El delantero del Athletic Club ha sido uno de los futbolistas más señalados de la hecatombe del conjunto vasco esta temporada. En su primer curso como capitán, su rendimiento ha sido muy pobre, anotando 4 goles en toda la temporada, 3 en LaLiga y 1 en la Copa del Rey. Su último tanto en la competición doméstica fue ante el Celta en la pasada jornada, acabando así con una racha de 10 partidos consecutivos en la categoría de oro sin marcar. La cifra asciende hasta 19 si solo tenemos en cuenta los goles anotados en San Mamés. Desde la jornada 8, más concretamente el 4 de octubre de 2025, no celebraba un gol en San Mamés Iñaki Williams. La cifra empeora si tenemos en cuenta los partidos de la Champions League o de la Copa del Rey. En ninguna de las dos competiciones el internacional ghanés ha visto puerta como local.

Iñaki Williams se disculpa con San Mamés y augura un futuro ilusionante para el Athletic Club

Iñaki Williams es consciente de que su rendimiento ha estado muy lejos de lo esperado y, como capitán y líder del vestuario, asume sus responsabilidades en el bajón de rendimiento del equipo y así lo comunicó a los seguidores del Athletic Club en un comunicado en la previa del choque ante el Celta. "No está siendo una temporada fácil. Ni en lo personal ni tampoco como equipo. Las expectativas eran muy grandes pero el resultado no está a la altura de lo que este club y esta afición merecen", comenzó diciendo. "Como capitán asumo mi parte de responsabilidad. El equipo ha sufrido mucho durante la temporada, pero también hemos aprendido de los errores, de los momentos difíciles y de todo lo que nos ha tocado vivir este año. Estoy convencido de que todo esto nos hará más fuertes de cara al futuro", asume el capitán del Athletic Club que será una pieza fundamental para cohesionar el vestuario del cuadro vasco con Terzic, que se hará cargo del equipo tras el adiós de Ernesto Valverde. El nuevo proyecto ilusiona a San Mamés que deposita su confianza en Iñaki Williams para que cumpla sus funciones como capitán.