Alineaciones Mallorca - Real Madrid: Alineación confirmada de Mallorca y Real Madrid en la jornada 30 de LaLiga EA Sports

El equipo de Demichelis recibirá al de Arbeloa con posibles novedades en el once titular, como la de Muriqi, por un lado y la de Vinicius, en otro, debido a la carga de minutos durante el parón de selecciones

El Mallorca se enfrentará al Real Madrid este sábado en Son Moix. El conjunto de Demichelis llega con el objetivo de lograr tres puntos que le permitan salir de puestos de descenso, a la espera de lo que hagan el resto de equipos. Además, el técnico podría hacer rotaciones de sus jugadores con más minutos, como Muriqi, que llega de disputar dos partidos completos con Kosovo. Por su parte, Arbeloa podría dar descanso a Vinicius, que viene de hacer lo propio con Brasil, además de la duda de un Bellingham que no ha jugado con Inglaterra en este parón.

Demichelis, a por el segundo triunfo en Son Moix

El Mallorca afronta el encuentro contra el Real Madrid con la necesidad de puntuar y poder lograr finalmente la salvación en Primera División. Para ello, será clave la cantidad de jugadores que pueda recuperar Demichelis, ya que en el último partido, ante el Elche, no pudo contar con Asano, Bergstrom, Kumbulla, Mojica, Jan Salas y Jan Virgili. Además, Muriqi viene de jugar 180 minutos con Kovoso en el reciente parón de selecciones, aunque su disponibilidad sería clave en un partido de alta dificultad como es la visita de los de Arbeloa a Son Moix.

Por ello, Leo Román podría continuar siendo el portero titular ante el Real Madrid. Maffeo, Kumbulla, Valjent y Mojica podrían formar la línea de cuatro en defensa. De esta manera, Samu Costa y Omar Mascarell podrían ser el doble pivote del Mallorca en el día de hoy. Jan Virgili, que ya disputó minutos con España sub-21, apunta al once titular junto a Pablo Torre y Mateo Joseph, por lo que Muriqi sería el hombre más adelantado y el encargado del gol en el conjunto de Demichelis.

Arbeloa, con la alerta de las rotaciones en ataque

Arbeloa habló, de esta manera, de las sensaciones de cara a unas posibles rotaciones contra el Mallorca: "Tengo pensado sacar el mejor equipo para ganar el partido. Tenemos tres partidos en seis días y de máxima exigencia. Y mañana sacaré el mejor equipo posible. Aunque lo digo siempre: vamos a necesitar a todos, se está demostrando. Ya estamos concienciados de la exigencia del partido de mañana, porque el Mallorca necesita los puntos tanto como nosotros. Estamos preparados. Nunca es fácil jugar fuera de casa después de un parón. Quedan nueve finales y mañana es la primera".

En este sentido, no habrá dudas con la titularidad de Lunin ante la baja de Courtois por lesión. Por otro lado, Trent, Rüdiger, Huijsen y Carreras podrían comenzar en defensa, aunque Fran García puede ser una opción también en el lateral izquierdo. Tchouameni y Thiago Pitarch podría repetir en el centro del campo, junto con Arda Güler y Brahim. Por ello, Mbappé y Gonzalo García podrían situarse en la punta de ataque, dejando a Vinicius minutos en la segunda parte.

Onces confirmados de Mallorca y Real Madrid

Mallorca: Leo Román, Maffeo, Valjent, Mascarell, Mojica, Samu Costa, Morlanes, Luvumbo, Pablo Torre, Darder, Muriqi.

Real Madrid: Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Manuel Ángel, Arda Güler, Camavinga, Mbappé y Brahim.