RCD Mallorca - Real Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

Son Moix disfrutará de un RCD Mallorca - Real Madrid con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Álvaro Arbeloa buscarán sumar una nueva victoria para seguir la estela de un líder que parece estar bien afianzado en la primera plaza

Mallorca y Madrid se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga que se disputará en Son Moix y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, sábado 4 de abril.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos, sobre todo para el equipo bermellón. El conjunto balear necesita ganar para poder salir de la zona de descenso. El RCD Mallorca, dirigido por Martín Demichelis, no atraviesa su mejor momento. En cambio, el Real Madrid es el inmediato perseguidor del FC Barcelona en la tabla clasificatoria. Los objetivos de ambos equipos son totalmente opuestos. Sin embargo, los dos conjuntos precisan de los tres puntos para continuar vivos en su correspondiente lucha.

Tres puntos necesarios para dos cosas totalmente distintas

Los insulares buscan con su nuevo técnico no tener complicaciones en el tramo final de temporada. No obstante, la situación no es la deseada. Tras perder la pasada jornada ante un rival directo como el Elche CF, se encuentran a tan solo un punto de la salvación. A pesar de estar cerca de esos puestos de salvación y tener en sus filas al segundo máximo goleador de LaLiga, las sensaciones entre los aficionados no son nada buenas y el drama ya empieza a ser real en el archipiélago español.

Los de Álvaro Arbeloa están en un buen tramo de la temporada: vivos en la Champions League y en LaLiga. Tras vencer en el derbi madrileño y superar de forma contundente al Manchester City en los octavos de final de la Champions League, el Real Madrid llega en un gran momento deportivamente y moralmente a este tramo final de temporada tan importante. El club merengue llega tras tres victorias consecutivas en LaLiga y no pierde en Mallorca desde hace tres temporadas.

RCD Mallorca - Real Madrid: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al RCD Mallorca ante el Real Madrid, correspondiente al partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputará en Son Moix hoy sábado 4 de abril de 2026, a partir de las 16:15 horas. Se espera un gran ambiente de fútbol en las nuevas gradas reformadas del conjunto insular para recibir al Real Madrid.

RCD Mallorca - Real Madrid: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Mallorca Finalizado 2 - 1 R. Madrid Manu Morlanes 41' Vedat Muriqi 91' Éder Militão 88'

RCD Mallorca - Real Madrid: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde del Estadio de Son Moix. La cobertura de ESTADIO proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.