Muriqi hace saltar las alarmas: "Me gustaría acabar la carrera así, jugando un Mundial con Kosovo"

El delantero de 31 años ha sorprendido con sus declaraciones en el parón de selecciones, dónde afrontará el decisivo encuentro frente a Eslovaquia mañana jueves, correspondiente a la clasificación para el Mundial de 2026

Muriqi encara su quinta temporada en el Mallorca, con el importante reto de conseguir la permanencia en Primera División. Por otro lado, el delantero de 31 años acaba contrato en junio de 2029, pero unas sorprendentes declaraciones durante su concentración con Kosovo ha hecho saltar las alarmas en el equipo balear, planteando la opción de colgar las botas si juega el Mundial de este verano con su selección: "Si decido retirarme ya sería con mucha más tranquilidad y tras cumplir mi sueño".

Muriqi analiza su temporada hasta el momento con el Mallorca

De esta manera, Muriqi, en la previa del partido ante Eslovaquia, hizo balance hasta el momento de su temporada con el Mallorca: "Estoy muy orgulloso de mí mismo por estar en una de las más fuertes del mundo, estar en el segundo lugar de la carrera por el Pichichi y tener a Lamine Yamal por detrás, así como otras grandes estrellas. Me siento bien. En mi país también están orgullosos de mí. Esta temporada creo que va a ser la más especial de toda mi carrera después de que en las dos anteriores solamente metí siete goles cada año. Ahora llevo 18 goles e intentaré hacer muchos más en lo que queda"

Por otro lado, Muriqi comentó las fortalezas y analizó a la selección de Eslovaquia: "Sé que tienen un seleccionador que hace muchos cambios a nivel táctico. Fue muchos años asistente del Napoli y lo conozco tácticamente. Está haciendo un buen trabajo con Eslovaquia. Tienen cosas buenas a nivel individual, pero cuando se juntan tienen a un entrenador que es capaz de sacar el 100% de cada uno y elaboran un buen juego a base de compañerismo. Son fuertes y poderosos. Transitan muy bien a nivel ofensivo y defensivo. Así han ganado a Alemania, por ejemplo".

Muriqi y el sueño del Mundial

Muriqi también destacó el sueño de poder jugar el Mundial: "Soñar siempre está bien. Por cualquier cosa. Yo sigo soñando. Hasta día de hoy he llegado soñando las cosas. Lo único es que intento no pensar en eso porque sé que si podemos ganar y el último partido es en nuestro país será una fiesta futbolística. Tendríamos mucho apoyo. Pero lo más difícil es jugar contra Eslovaquia fuera de casa. Es complicado, pero no imposible. Pero si conseguimos la victoria para disputar la final, Turquía tiene un gran equipo. Así como Rumanía, contra la que hemos jugado y a la que nunca hemos ganado".

De esta manera, Muriqi siguió apuntando que "hemos llegado para tener esta oportunidad de entrar en el Mundial. Es algo muy grande. El país está muy, muy ilusionado. Muy emocionado. Y para mí personalmente es algo importante porque ahora cumplo 32 años y uno de mis sueños es participar en un Mundial o en un Europeo con la camiseta de Kosovo. Eso sería algo muy grande en mi carrera futbolística".

Muriqi, sobre colgar las botas si termina disputando el Mundial

Por último, Muriqi hizo saltar las alarmas con el Mallorca por sus declaraciones sobre colgar las botas, ya que tiene contrato con el club balear hasta 2029: "Me gustaría acabar la carrera así. Jugando un Mundial con Kosovo. Para decir 'hasta aquí, ya lo he hecho todo' e irme a descansar. No sé si seguiría más. Lo hablo con los amigos. A mí ahora me cuesta dormir mucho tras un partido. Dejo toda mi energía. Hace años siempre estaba muy fresco y con ganas de entrenar, pero ahora mi cuerpo necesita más descanso. Dos días para recuperarme bien. Ganas sí que tengo. Me gustaría jugar Mundial y dos años después clasificarnos para el Europeo, pero hay que ser honesto. Me gustaría llegar a mi pick jugando el Mundial y luego si decido retirarme ya sería con mucha más tranquilidad y tras cumplir mi sueño".