Jan Virgili, sobre la destitución de Jagoba Arrasate: "Creo que el cambio para el equipo no ha estado mal"

Pese a ello, el jugador del Mallorca apunta que el movimiento en el banquillo bermellón "dolió porque Jagoba era una gran persona y es quién me dio la oportunidad de jugar en Primera División". Además, el ex del Barcelona ha hablado de la llegada de Demichelis y los objetivos de cara a la final de temporada, con la salvación en Primera División entre ceja y ceja

Jan Virgili vive su primera temporada en el Mallorca, tras confirmarse su fichaje hasta 2027 procedente del Mallorca. Desde entonces, el jugador de 19 años ha ido teniendo minutos con Jagoba Arrasate, del que ha querido hablar por su destitución y el cambio en el banquillo del conjunto balear. En este sentido, el joven futbolista ha hablado de la llegada de Demichelis, con el que vienen de caer derrotados en su visita al Elche. Además, ha valorado su momento en la selección española sub-21 y la posibilidad de llegar al primer equipo.

Jan Virgili analiza el cambio del Barcelona al Mallorca

En este sentido, Jan Virgili, que ha atendido al Diario Sport, ha hablado de su momento actual en el Mallorca: "Bien, he tenido un pequeño bache con la expulsión y he estado dos semanas fuera, pero ahora con más ganas que nunca para volver y revertir la situación que tenemos en el Mallorca". Sobre el salto al Barça juvenil, el futbolista de 19 años destacó que fue "Increíble, para mí fue un sueño. Además, el buen año que tuvimos con el Juvenil A, ganando Copa, Liga y Champions y después participando con el filial, fue una experiencia inolvidable". En este sentido, el exjugador del conjunto culé valoró si se veía jugando en el primer equipo azulgrana: "Sí, puede ser. Al final, cuando empecé la pretemporada con el primer equipo, yo tenía la esperanza de ir a la gira y, al menos, intentar demostrar o tener la oportunidad de poder jugar con el primer equipo, pero no se dió. Son cosas que pasan y al final me llegó la oferta del Mallorca y decidí apostar por un cambio de rumbo".

Por otra parte, Jan Virgili destacó la opción de regresar al Barcelona: "Bueno, si me llamara el Barça, sería difícil decir que no". Además, el jugador de 19 años explicó cómo llegó a fichar por el Mallorca: "El Barça Atlétic bajó y, para mí, aún estando en el Barça, que es un privilegio, creo que quedándome en el filial y más bajando de categoría, era un tren que no podía dejar pasar. Siempre digo que hay que buscar el camino que quieres y si es fuera de donde quieres, tú tienes que seguir el camino elegido. Soy muy fácil de adaptarme, me adapto rápido a las cosas y la verdad que lo he llevado muy bien".

Jan Virgili apunta su objetivo con el Mallorca

Además, Jan Virgili comentó sus sensaciones con la selección española y el hecho de poder llegar a la absoluta: "España hoy en día está haciendo un trabajo increíble la verdad y tanto como las más inferiores como las sub-21 y la absoluta tienen un nivel increíble. Nosotros nos tenemos que preparar por si algún día la absoluta llama a nuestra puerta. Depende también de cómo acabe la temporada, coger experiencia es importante pero tampoco quiero correr porque soy muy joven y hay que ir dando pasitos". Sobre el objetivo con el Mallorca apuntó el de "mantener la categoría con el Mallorca y conseguir meter algún golito en primera me haría ilusión".

Por último, Jan Virgili se expresó por la destitución de Jagoba Arrasate y las diferencias con Demichelis: "Dolió porque Jagoba era una gran persona y es quién me dio la oportunidad de jugar en Primera División. Pero bueno, yo creo que el cambio para el equipo no ha estado mal y ahora tenemos un gran entrenador también. Bueno, no voy a comparar a uno con otro porque está mal, cada uno tiene su forma de trabajar y ahora tenemos buena dinámica en el día a día con Demichelis. Es la que tenemos que llevar a cabo porque ahí está el rumbo del equipo, cuidar los detalles que él quiera y todos a una. En el fútbol a veces las cosas van muy bien y el balón entra solo, después cuando estás en una mala dinámica, todo parece ser más difícil y creo que es lo que pasa, pero estamos en el buen camino yo creo".