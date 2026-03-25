El Santiago Bernabéu acogerá el Mutua Madrid Open 2026

El estadio madridista se adaptará para poder 'ayudar' en los primeros días, donde los jugadores copan las pistas de la Caja Mágica de Madrid

La culminación del Miami Open 2026, que finaliza este domingo, da el relevo al inicio de la temporada de tierra batida que tiene como culminación el segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, a primeros de junio.

Los torneos de Bucarest, Marrakech y Houston, que se disputan la próxima semana, dan el paso al de Montecarlo, el Godó y un Mutua Madrid Open que, en este 2026 se celebra entre el 20 de abril y el 3 de mayo.

El torneo madrileño, cuarto Master 1.000 del año tras los norteamericanos (Indian Wells y Miami) y el de Montecarlo, llega este año con una gran novedad: el Santiago Bernabéu.

Según desvela el diario Marca, el coliseo madridista servirá de apoyo al torneo madrileño y le dará un toque especial al acoger la preparación de los partidos en los días en los que la Caja Mágica está casi al completo. La presencia del estadio madridista, además, facilitará la preparación de muchos jugadores, ya que el hotel oficial en el que se quedan está muy cerca del Bernabéu y les ahorrará tiempo de desplazamiento.

El Bernabéu, por las mañanas, del 23 al 30 de abril

El estadio se abrirá durante las mañanas de la primera semana del torneo madrileño, entre el 23 y el 30 de abril, y en él se montarán varias pistas de tenis durante estos días, en una semana en la que no hay previstos partidos del conjunto que entrena Álvaro Arbeloa.

Como ya ocurre con los conciertos y con otros eventos, el césped de retirará y la superficie central del estadio se adaptará a las necesidades del Mutua Madrid Open 2026.

Los blancos juegan su último partido previo el fin de semana del 21-22 de abril. Tras esto, el estadio se adaptará. Y el Real Madrid no volverán a jugar hasta la semana siguiente, el 5 o el 6 de mayo si sigue vivo en las semifinales de la Champions League y, si no, el 13 de mayo en LaLiga.

Una lista del Mutua Madrid Open 2026 con todas las estrellas

La lista de inscritos para el Madrid Open 2026 ya se publicó hace unas semanas y ahí estarán presentes todas las estrellas del circuito. Daniil Medvedev cierra el Top-10, el alemán Jan-Lennard Struff cierra el cuadro de admitidos, y el chino Zhizhen Zhang entraría con ranking protegido.

En la pasada edición, el noruego Casper Ruud se coronó en Madrid como campeón, en el torneo más importante que ha logrado a lo largo de su carrera, tras ganar al británico Jack Draper; mientras que, en el cuadro femenino, la actual número uno del mundo, Aryna Sabalenka, será la que defienda su cetro tras su triunfo el pasado año ante la norteamericana Coco Gauff.