Granada domina en el Nacional Universitario celebrado en Sevilla

La Universidad nazarí se impone en la clasificación absoluta y masculina en el Campeonato de España celebrado en el Centro de Tecnificación de Tenis ‘Blas Infante’

El Centro de Tecnificación de Tenis ‘Blas Infante’ ha acogido el Campeonato de España Universitario de Tenis, una cita organizada por la Universidad de Sevilla y en colaboración con la Federación Andaluza de Tenis, que ha reunido durante 4 días a los tenistas de las universidades españolas, dentro de los Campeonatos de España Universitarios convocados por el Consejo Superior de Deportes.

El campeonato, disputado en las modalidades de individual masculino y femenino, dobles masculino y femenino y dobles mixto, ha coronado a la Universidad de Granada como campeona absoluta de España universitaria de tenis, tras una brillante actuación colectiva.

La UCAM finalizó en segunda posición y la Universidad de Valencia completó el podio en el tercer puesto. Esta edición de los Campeonatos de España Universitarios (CEU) ha marcado además un hito histórico para el deporte andaluz, ya que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma en albergar todas las modalidades deportivas en una misma edición. Asimismo, cada provincia andaluza ha acogido al menos una disciplina dentro del programa deportivo universitario nacional.

La candidatura andaluza para los CEU 2026 aspira a superar los 6.350 participantes registrados como promedio en las tres últimas ediciones, además de reunir a más de 85 universidades procedentes de 17 comunidades autónomas.

Dominio granadino en la competición

En la clasificación por equipos absolutos, la Universidad de Granada logró el título nacional tras conseguir ser campeón en 3 modalidades: individual masculino, dobles masculinos, dobles mixtos y un tercer puesto en individual femenino.

En el cuadro individual femenino, Alba Rey, representando a la UCAM, conquistó el título nacional tras imponerse a Andrea Palazón, de la Universidad San Jorge. El tercer puesto fue para Encarni García, de la Universidad de Granada.

Por su parte, el título individual masculino fue para Pablo Pérez, de la Universidad de Granada, tras superar en la final a Alejandro López Escribano, representante de la Universidad de Sevilla. El bronce fue para Iago Domínguez, de CUNEF.

Las diferentes clasificaciones fueron las siguientes:

Equipos Absoluto: 1º Universidad de Granada; 2º UCAM; 3º Universidad de Valencia

Equipos femeninos: 1º UCAM; 2º Universidad de Valencia; 3º Universidad Miguel Hernández

Equipos masculinos: 1º Universidad de Granada; 2º Universidad de Sevilla; 3º UCAM

El tenis andaluz, unido

Por otro lado, los directores de los siete torneos profesionales de tenis que se celebran en Andalucía durante la temporada 2026 han participado en una jornada de trabajo impulsada por la Federación Andaluza de Tenis, con el objetivo de coordinar estrategias, compartir experiencias y seguir consolidando el circuito profesional andaluz.

La reunión contó con la presencia de representantes de los torneos ITF y Challenger que forman parte del calendario de torneos puntuables para los circuitos ATP y WTA. Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con el marketing en eventos deportivos, la generación de valor para patrocinadores, la sostenibilidad aplicada a los torneos y la importancia del trabajo coordinado entre organizadores para seguir posicionando Andalucía como uno de los territorios de referencia dentro del tenis profesional.

El presidente de la Federación Andaluza de Tenis, Alberto Rodríguez Cervantes, destacó durante la apertura del acto “el enorme esfuerzo que realizan clubes, organizadores, instituciones y empresas privadas para que Andalucía siga creciendo dentro del circuito profesional internacional”.

“Estos torneos no solo generan actividad deportiva y económica, también crean oportunidades reales para nuestros jugadores y jugadoras andaluces. Gracias a este ecosistema, muchos jóvenes pueden competir en casa, medirse a jugadores de alto nivel y empezar a construir su camino dentro del tenis profesional”, señaló Rodríguez.

Asimismo, quiso agradecer “el respaldo constante de la Junta de Andalucía y de las administraciones locales, que entienden el valor estratégico que tiene el deporte como herramienta de promoción, turismo y desarrollo económico”.

Los directores asistentes coincidieron en la importancia de seguir fortaleciendo una estructura conjunta que permita dar estabilidad y continuidad a los torneos andaluces, poniendo en valor tanto la colaboración público-privada como el compromiso de los clubes organizadores con el desarrollo del tenis base y profesional.