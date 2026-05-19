El Real Madrid y Rüdiger avanzan en las negociaciones

El central, de 33 años, acaba contrato al final de temporada con el club blanco. Las dos partes quieren continuar unidas y está intentando limar las diferencias. En el vestuario del Real Madrid se espera que el alemán continúe ya que es uno de los futbolistas que tienen más peso en la plantilla

El Real Madrid y Antonio Rüdiger siguen dando pasos adelante para continuar ligados más allá de esta temporada. Las dos partes siguen negociando para limar las últimas diferencias que permitan cerrar la renovación del central alemán el cual acaba contrato al final de esta temporada. Las conversaciones marchan por buen camino y se espera que en los próximos días se tengan novedades para luego anunciar de manera oficial la continuidad de Rüdiger la cual es deseada por buena parte del vestuario del Real Madrid.

Según informa The Athletic, el Real Madrid y Antonio Rüdiger siguen en conversaciones para superar las diferencias que impiden concretar la renovación del alemán quien a sus 33 años quiere seguir en el club blanco tal y como aseguró hace ya unas semanas. "Para mí lo más importante es estar sano. Me encuentro bien. Lo demás... Estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo. Ahora no es el momento de hablar de ello. Me siento bien aquí. Noto el respeto de la gente y lo aprecio mucho. Pero a veces no hay que pensar en el lado emocional, sino que también tengo que pensar en que me encuentro bien y tengo un trabajo por hacer. Pero me encanta el Real Madrid".

Una vez ha superado sus problemas físicos y está al máximo rendimiento, Antonio Rüdiger se ha mostrado como uno de los defensas más solventes del Real Madrid en esta temporada, justificando así los movimientos del Real Madrid para renovar. El central quiere seguir ligado con el club blanco y la única duda que existe es si va a renovar por un año o dos.

No hay que olvidar que el Real Madrid es partidario de renovar a los jugadores por sólo una temporada cuando los futbolistas superan los 30 años de edad. Ese es el caso de Antonio Rüdiger que prefería asegurarse dos campañas. A pesar de estas diferencias, todo parece que va por buen camino.

La importancia de Rüdiger en el vestuario del Real Madrid

Uno de los motivos que hacen que el Real Madrid quiera que Antonio Rüdiger siga es que el central tiene un gran peso en el equipo.

De hecho, se señala también que es el propio vestuario el que estaría encantado con la continuidad del alemán. A pesar del incidente con Álvaro Carreras que transcendió a los medios de comunicación, Antonio Rüdiger está muy bien considerado por sus compañeros que lo ven como una pieza clave para que el equipo vaya bien.

Por otro lado, otro de los motivos por los que Antonio Rüdiger quiere seguir en el Real Madrid es que el alemán quiere jugar a las órdenes de José Mourinho quien apunta a ser el nuevo entrenador del equipo blanco en sustitución de Álvaro Arbeloa quien tras media temporada abandonará el puesto de técnico por culpa de los malos resultados que ha obtenido. El Real Madrid y José Mourinho ya tienen un acuerdo para que el portugués sea el entrenador del equipo blanco durante las dos próximas temporadas.