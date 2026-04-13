Así está la carrera por el 'Pichichi' de LaLiga: Mbappé, avisado para las últimas jornadas

El delantero del Real Madrid lleva desde el mes de febrero sin ver puerta en el campeonato doméstico, por lo que debe de estar en alerta ante el momento de sus principales perseguidores: Muriqi y Budimir

LaLiga llega a su recta final, con muchas cuentas pendientes y posiciones por definir, como la lucha por Europa o la salvación en Primera División, así como los equipos que terminan descendiendo a Segunda. Sin embargo, una de las disputas de cada temporada es la del 'Pichichi'. En este sentido, varios jugadores se encuentran como principales candidatos a llevarse el galardón.

Uno de ellos es Mbappé, que lidera la actual estadística con 23 tantos. No obstante, el delantero del Real Madrid lleva desde el pasado ocho de febrero, del encuentro ante el Valencia en Mestalla, sin ver puerta, por lo que está avisado de cara a las últimas jornadas de LaLiga por el momento de forma de sus principales perseguidores: Muriqi y Budimir.

Budimir, amenaza seria para las últimas jornadas de LaLiga

Ante Budimir afronta las últimas jornadas de LaLiga con el reto de poder alcanzar el 'pichichi' de LaLiga. El delantero de Croacia ya lleva 16 goles, tras el que anotó en el día de ayer en el empate frente al Real Betis en Osasuna. Además, el jugador de 34 años viene también de ver puerta en el choque contra el Alavés de Mendizorroza, en el que los de Alessio Lisci se volvieron a llevar un punto.

De esta manera, Osasuna encara un calendario con encuentros de alta exigencia, ya que hay equipos que se juegan intereses diferentes. El primero de los siete restantes es ante el Athletic Club, que podría alcanzar la plaza europea. Tras ello, los de Alessio Lisci se enfrentarán a equipos como Sevilla o Levante, que luchan por la salvación en Primera División. Además, el equipo navarro tiene que jugar contra el Barcelona, Atlético, Espanyol y Getafe.

Muriqi hace historia en el Mallorca y sigue en el top-3 de goleadores

Por su parte, Vedat Muriqi viene de hacer un doblete en la victoria del Mallorca frente al Rayo Vallecano. El delantero de Kosovo está en estado de gracia esta temporada, con 21 goles en su cuenta particular en esta Liga. Además, le dio los tres puntos a los de Demichelis con su tanto frente al Real Madrid en los últimos compases del choque en Son Moix, siendo otra amenaza seria para llevarse el 'Pichichi' de LaLiga.

Muriqi, con los goles frente al Rayo Vallecano, se convirtió en el máximo anotador de la historia del club, ampliando su legado en el conjunto balear. Por delante, los de Demichelis tienen siete partidos en los que el delantero de Kosovo podría adelantar a Mbappé en la tabla. En este sentido, el equipo bermellón deberá enfrentarse en estas últimas jornadas al Valencia, Alavés, Girona, Villarreal, Getafe, Levante y Oviedo.

Mbappé afronta las últimas jornadas en mitad de una sequía de cara a puerta en Liga

Por último, el actual 'Pichichi' de LaLiga es Mbappé con 23 goles. Sin embargo, el delantero del Real Madrid lleva más de dos meses sin meter tanto en el campeonato doméstico. Por ello, el internacional con Francia está avisado de cara a las últimas jornadas, ya que Muriqi, especialmente, está en un gran estado de forma y podría adelantarle en el tramo final de temporada.

Mbappé, que viene de ser baja en el entrenamiento de Arbeloa, encara un final de temporada, dónde podría aumentar su marca personal, más allá de los 23 goles. Por ello, podría ver puerta ante los siete equipos con los que se verá las caras el Real Madrid en estas últimas jornadas de LaLiga EA Sports: Alavés, Real Betis, Espanyol, Barcelona, Real Oviedo, Sevilla y Athletic Club.

La tabla de los goleadores de LaLiga a falta de 7 jornadas para el final

1. Kylian Mbappé: 23 goles

2. Vedat Muriqi: 21 goles

3. Ante Budimir: 16 goles

4. Lamine Yamal: 15 goles

5. Ferran Torres: 14 goles

6. Oyarzabal: 12 goles

7. Lewandowski: 12 goles´

8. Vinicius: 11 goles

9. Raphinha: 11 goles

10. Borja Iglesias 11 goles