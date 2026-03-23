Budimir y Vinicius aprietan en la lucha por el 'Pichichi' de la Liga EA Sports

Tanto el croata como el brasileño fueron los protagonistas en las respectivas victorias que consiguieron Osasuna y Real Madrid en esta 29ª jornada liguera

Budimir y Vinicius, los protagonistas de Osasuna y Real Madrid en la última jornada.IMAGO

Ante Budimir, delantero de Osasuna, marcó esta jornada su tanto número 14 de la temporada, igualó a Lamine Yamal (Barcelona) y entró en el 'top 3' de máximos goleadores de LaLiga en una jornada en la que el atacante brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior superó la decena con su doblete al Atlético de Madrid.

Osasuna ganó 1-0 al Girona gracias a un tanto del jugador croata, que a los 79 minutos cabeceó un centro de Kike Barja desde el costado izquierdo para alcanzar los catorce tantos esta temporada. Fue el único jugador de la zona de arriba de la tabla que celebró un gol: Mbappé, que suma 23, fue suplente y no marcó en la segunda parte del Real Madrid-Atlético, mientras que Vedat Muriqi y Lamine Yamal se estancaron en los 18 y los 14, respectivamente.

Vinícius, con un gol de penalti y un disparo desde el borde del área, fue decisivo en el derbi. Llegó a los 11 goles en Liga, suma 17 esta temporada en todas las competiciones y se acerca a su mejor registro, los 24 del curso 2023/24.

Un par de jugadores se acercaron a la decena: Georges Mikautadze y Hugo Duro. Ambos firmaron su noveno tanto. El primero, con el Villarreal, tras empujar a placer un rechace dentro del área. El segundo, con el Valencia

Con ocho se colocaron Gerard Moreno (Villarreal) y Rafa Mir (Elche), mientras que a los siete los tres únicos jugadores que celebraron un doblete esta jornada: Carlos Espí, para el Levante, Ferran Jutglà, para el Celta, y Toni Martínez para el Alavés.

El uruguayo Mauro Arambarri (Getafe) llegó a la media docena con su tanto al Espanyol. Igual que el también uruguayo Fede Viñas (Oviedo) y Pablo Fornals (Betis), mientras que Nicolás Pépé (Villarreal), Roberto Fernández (Espanyol), Iván Romero (Levante) y Largie Ramazani (Valencia), llegaron a los cinco. Ilyas Chaira, del Oviedo, y otro uruguayo, Fede Valverde, del Real Madrid, alcanzaron los cuatro.

Con tres tantos se colocaron Pablo Torre, que firmó el único del Mallorca en su derrota ante el Elche (2-1); Ronald Araujo, que dio al Barcelona una victoria clave en su pelea por la Liga (1-0 al Rayo Vallecano); Iker Losada, que celebró uno de los de la victoria del Levante contra el Oviedo (4-2); Hugo Álvarez, que firmó el segundo del Celta en Balaídos; y Oihan Sancet, autor del segundo del Athletic al Betis.

A los dos goles llegaron Luka Sucic (Real Sociedad) y Ademola Lookman (Atlético de Madrid), que golpeó primero en el Bernabéu con un tanto al Real Madrid tras una jugada con Giuliano Simeone que no puso salvar Andriy Lunin. También su compañero, el argentino Nahuel Molina, firmó uno de los golazos de la jornada con un trallazo que sorprendió a Lunin.

Se estrenaron esta jornada Tete Morente, que marcó uno de las dianas con los que el Elche derrotó al Mallorca (2-1); también Domingos Duarte, que de cabeza abrió el marcador para el Getafe frente al Espanyol; los jugadores del Alavés Ángel Pérez y Abderrahmane Rebbach, que firmaron dos tantos históricos para su equipo, que remontó tres goles en contra al Celta para ganar 3-4; y Dani Vivian, que hizo el primero del Athletic contra el Betis.

Clasificación del Trofeo 'Pichichi' tras 29 jornadas:

- Con 23 goles: Mbappé (FRA) (8p) (Real Madrid).

- Con 18 goles: Muriqi (KOS) (4p) (Mallorca)

- Con 14 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Budimir (CRO) (4p) (Osasuna).

- Con 12 goles: Ferran Torres (Barcelona); Oyarzabal (4p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Lewandowski (POL) (1p) y Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona); Borja Iglesias (3p) (Celta); Vinícius (BRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 10 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); De Frutos (Rayo Vallecano);

- Con 9 goles: Lucas Boyé (ARG) (2p) (Alavés); Vanat (UKR) (2p) (Girona); Hugo Duro (1p) (Valencia); Mikautadze (GEO) y Moleiro (Villarreal).

- Con 8 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (1p) (Elche); Guedes (POR) (Real Sociedad); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).