Vinicius saca pecho y Cardoso reclama un penalti no pitado en el derbi madrileño

El brasileño firmó un doblete y lideró a los de Arbeloa en ataque en todo momento. El jugador rojiblanco se mojó sobre todas las acciones polémicas que hubo en el Santiago Bernabéu

El brasileño Vinícius Junior, autor de un doblete en la victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid (3-2) señaló que “no” sabe qué pasa con él pero que “cuando llega este momento de la temporada”, el tramo que define los grandes títulos, “siempre” mejora.

"Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada... no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente -Florentino Pérez- siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos, van para él", declaró en Realmadrid TV.

“Estoy muy contento con el partido que hemos hecho. Lo controlamos desde el principio, pero encajamos gol. Estamos evolucionando, trabajando mucho para partidos como estos y para que los madridistas se vayan felices con una victoria”, analizó sobre el encuentro.

"El mérito es de todos: entrenador, jugadores y afición. De todo el trabajo que hemos hecho durante la semana. Fuimos a Mánchester, ganamos y defendimos bien. Y aquí tuvimos muy claro desde el principio el plan de partido. Y eso ha marcado la diferencia", completó.

Por último, lamentó que se pare el fútbol de clubes durante dos semanas porque el Real Madrid, en su opinión, está “en buena racha”.

"Una pena. Lo mejor habría sido poder seguir, no parar, porque estamos en una buena racha. Pero nos vamos con las selecciones... Ojalá podamos volver todos sin lesiones porque llega el tramo más importante de la temporada”, dijo.

Cardoso analiza las dos jugadas más polémicas del partido

Mientras tanto, Johnny Cardoso, centrocampista del Atlético de Madrid, consideró este domingo, tras la derrota por 3-2 contra el Real Madrid, que el árbitro Munuera Montero no usó el mismo “criterio para los dos lados” y lamentó que hubo un penalti a Marcos Llorente que no fue señalado.

Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Desde mi punto de vista, un penalti de Marcos que también no fue marcado. Y a seguir", afirmó en declaraciones a Movistar+ al término del encuentro.

"Creo que (el árbitro) no usó el criterio para los dos lados. Al final, pitan falta para un lado y para nosotros, no. A seguir y a continuar mejorando”, valoró. Y respecto a la otra jugada polémica que hubo sobre el césped del Santiago Bernabéu, el jugador colchonero lo tiene claro: "La tarjeta roja a Fede Valverde fue justísima”.

El Atlético se marcha del Santiago Bernabéu con dos sancionados

Por otro lado, la derrota ante el Real Madrid en el derbi madrileño le ha dejado, además, una dura factura a Simeone que tendrá que pagar la próxima jornada. Los colchoneros recibirán al FC Barcelona tras el parón y lo tendrá que hacer sin el propio Johnny Cardoso y sin Marcos Llorente. Ambos vieron la quintar cartulina amarilla y no podrán estar frente al equipo azulgrana.