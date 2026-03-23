Arbeloa sigue sin entender la expulsión de Fede Valverde: "Agradezco que Munuera Montero haya venido a la banda para explicármela"

El técnico salmantino le agradeció el gesto al colegiado andaluz de ir a la banda a explicarle cómo había interpretado la acción entre el uruguayo y Álex Baena

Ya le ha ganado la partida a Mourinho, Guardiola y Simeone. Casi nada. Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, se está ganando a pulso la renovación como técnico del primer equipo blanco para la próxima temporada al margen de lo que ocurra de aquí a final de temporada. Al César lo que es del César. Entró en un momento complicadísimo de la temporada y aunque el equipo sigue sin jugar con un estilo de juego claro, los exámenes los está aprobando todos y algunos con nota.

Y este último no era nada sencillo, frente al Atlético de Madrid con la presión de tener que ganar sí o sí si no quería distanciarse aún más del FC Barcelona, que ya había hecho sus deberes frente al Rayo. Y cuando al descanso su equipo se marchó perdiendo frente al equipo de Simeone, el técnico salmantino no perdió los nervios, dio dos trazos en la pizarra y su equipo salió con el mismo guion que en el primer acto, pero con una mordiente especial. Y, por si fuera poco, estuvo más acertado que el técnico argentino con los cambios.

Al finalizar el partido, Arbeloa se pronunció sobre la expulsión de Fede Valverde. Una roja directa que no entendió sobre el césped y que, tras verla en diferido, sigue sin comprenderla. Pese a ello, aprovechó su momento con los medios de comunicación para agradecerle a José Luis Munuera Montero que se haya acercado a la zona del banquillo para explicarle la jugada.

"Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo en rueda de prensa.

El colegiado del derbi madrileño vio "fuerza excesiva" en la entrada de Fede Valverde, según desveló Arbeloa.

"Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil".

Huijsen no se lo cree todavía

Mientras tanto, Dean Huijsen, futbolista del Real Madrid, aseguró que “no” se “creía” la expulsión a su compañero: "Estaba un poco incrédulo porque no me lo creía. Para mí es amarilla, no le pega con los tacos para arriba ni demasiado fuerte".Un derbi en el que, a pesar de la expulsión, el Real Madrid ganó 3-2: "Sabíamos lo importante que era este partido para nosotros y al ser un derbi lo hace más especial. Estamos muy contentos por el triunfo y hay que seguir así”.

Por otro lado explicó cómo se ha recuperado de un bajón de rendimiento que le hizo recibir los silbidos por parte de su afición: "Al final eso pasa a todos. Los futbolistas tienen bajones, las lesiones tampoco ayudaron. Los madridistas saben el nivel que puedo dar y lo estoy dando, para eso trabajo".“La exigencia del Bernabéu es buena porque deja ver lo que esperan los madridistas de mí, porque confían y saben que puedo dar más", dijo sobre los pitos.

Para finalizar defendió el nivel del Real Madrid, en una temporada de altibajos que achacó a los cambios, de entrenador incluido, con la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa el 12 de enero: "Somos un equipo nuevo que ha cambiado varios jugadores y de entrenador y es normal la adaptación. Nos exigen mucho, pero es normal porque somos el mejor club del mundo y ahora estamos dando nuestro mejor nivel. El Madrid nunca se fue, tuvimos muchos cambios y hay que seguir y adaptarse".

Fran García señala la clave de la victoria del Real Madrid

Por último, Fran García, futbolista del Real Madrid, también ha pasado por los micrófonos de RealmadridTV para subrayar la clave de este momento dulce que están atravesando: "Es el trabajo que venimos haciendo a lo largo de la temporada, se va reflejando. Los últimos partidos han sido de máximo nivel. El equipo está unido. La gente cuando va a una es lo mejor que puede haber”.