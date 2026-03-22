Simeone exculpa a Munuera Montero y no esconde su enfado con el equipo
El argentino fue muy contundente con sus palabras en la rueda de prensa tras el derbi madrileño. Cree que si su equipo no sacó nada positivo fue por demérito suyo
R. Madrid
At. Madrid
Si por algo será recordado siempre el Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone cuando pasen los años será por la forma de defender que siempre tuvo. O casi siempre, porque en este último derbi madrileño se olvidó de hacerlo cuando más falta hacía. Y el técnico argentino no ha dudado en señalar a sus jugadores tras el partido. No le gustó cómo manejaron los suyos el duelo cuando más fácil lo tenían para sacar algo positivo del Santiago Bernabéu.
Así, el técnico colchonero analizó con mucha humildad y autocrítica la derrota por 3-2 contra el Real Madrid y negó rotundamente que su equipo no haya ganado por la actuación del árbitro, Munuera Montero. Para el 'Cholo' su equipo pudo “haber hecho más”, sobre todo tras el 0-1.
“No creo que el tema de que no hayamos ganado haya sido por eso. Tuvimos la oportunidad de aprovechar situaciones en el partido que se generaron buenas para nosotros y no fuimos capaces de hacer ese paso hacia adelante y poder ganar un partido que creo que al menos merecíamos un poco más”, dijo en rueda de prensa tras ser preguntado por la actuación del árbitro en el derbi.
De esta manera, se mostró en total desacuerdo con la diferencia de criterio a la que aludió su jugador, Johnny Cardoso, sobre el colegiado del envite: “No me meto en esa situación, porque no creo que haya interferido en el partido. Yo creo que pudimos haber hecho más. Teníamos un partido para después de ganar 1-0 controlarlo de otra manera, pudimos defender mejor los goles de ellos y pudimos hacer más cosas ofensivamente”.
Y como tampoco pudo ocultar su enfado, le mandó un claro mensaje a su vestuario: “Esto nos debe servir para lo que viene. Tenemos rivales importantes por delante. Antes cualquier mínima situación que permitas, te van a hacer daño”.
En cuanto a las acciones polémicas del partido, Simeone recalcó que estaba “lejísimos” en el posible penalti no señalado a Marcos Llorente y en la pena máxima marcada sobre Brahim Díaz. Además, subrayó que “ni siquiera las vi todavía por televisión”.
Después del 0-1, Simeone expuso que a su equipo le faltó “controlar más el juego, defender mejor, interpretar mejor las situaciones que se presentaban para poder atacar de otra manera”. “No fuimos capaces en ese momento del partido poner en juego todo esto que estoy contando”, lamentó.
Simeone, encantado con Lookman
Por último, habló de Ademola Lookman, autor del 0-1: “Viene creciendo, viene trabajando muy bien, dándonos cosas diferentes en ataque y lo necesitamos de esa manera. Lo estamos ayudando también a crecer en la parte defensiva para que nos dé también ese trabajo, que lo tiene. Es un chico con un corazón enorme y con una voluntad para aprender y querer mejorar increíble. Eso es buenísimo. Ojalá nos siga dando cosas importantes”.