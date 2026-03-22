Real Madrid - Atlético de Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

El equipo de Álvaro Arbeloa necesita ganar si quiere seguir aspirando al título liguero, mientras que los de Simeone llegan con la misma presión de ganar si quieren recuperar la tercera plaza, que ahora es del Villarreal

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí dispuesto para narraros lo que acontece en este derbi madrileño. El Real Madrid necesita ganar sí o sí si quiere seguir optando al título de Liga, ya que el Barcelona ha ganado ante el Rayo Vallecano (1-0).

Y aunque todavía Arbeloa no ha dado a conocer su once, todo hace indicar que Mbappé regresará al mismo después de más de un mes sin jugar en el Santiago Bernabéu.

Según el diario Marca, una impuntualidad es la razón de la inesperada suplencia de Trent ante el Atlético. La presencia de Carvajal en el once en el derbi ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado, pero tiene una explicación. Y no es precisamente una decisión de última hora. Todo viene motivado porque el lateral inglés llegó tarde a uno de los últimos entrenamientos de la semana.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea este domingo su once más tipo, sin rotaciones, con Antoine Griezmann, Julián Alvarez y Ademola Lookman, en el derbi de este domingo contra el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu

Así ha sido el recibimiento que ha tenido el Real Madrid a su llegada al Santiago Bernabéu.

Nervios por el derbi: "Son partidos especiales. No solo para nuestros aficionados también para nosotros como club".

Parón de selecciones: "Todos los clubs tenemos pánico a los parones de selecciones. Los viajes, los partidos... El riesgo de las lesiones. El equipo viene de una dinámica extraordinaria tanto de juego como de resultados. Focalizarnos en el partido de hoy, es un partido fundamental. Queremos pelear las tres competiciones hasta el final".

El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid de LaLiga EA Sports ya tiene fecha y hora, se disputará el próximo domingo 10 de mayo a las 21:00 horas en el Sporify Camp Nou, según anunció este domingo LaLiga a través de su red social 'X'.

Se retiran ya ambos equipos a sus respectivos vestuarios, menos de diez minutos para que comience el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu.

¡Primera jugada de Vinicius! El Real Madrid reclama tímidamente penalti, pero ni lo revisan. De haber sido algo hubiese sido fuera del área. Despeja el Atlético la jugada como puede. Primer aviso serio del equipo blanco.

Ha salido el Real Madrid dispuesto a adueñarse del balón desde el inicio, el Atlético espera su momento resguardado en su campo.

Está arriesgando el equipo de Arbeloa en la salida de balón, con Lunin y los dos centrales. De momento le está saliendo bien.

¡Y primera ocasión del Atlético! La tuvo Lookman, que intentó algo imposible en el área madridista y casi consigue que le hagan penalti.

El Santiago Bernabéu acoge la vuelta de Mbappé y un derbi tan decisivo para el Real Madrid como trivial para el Atlético de Madrid en la clasificación. De la obligación local para sostener el pulso por el título con el Barcelona, a la libertad competitiva rojiblanca que, además de sentenciar las opciones de su eterno rival, tiene en su mano aumentar su carácter competitivo de cara a las grandes emociones que le esperan en 'Champions' y la final de la Copa del Rey.

Se ha demostrado en el mes de ausencia de Kylian Mbappé que el Real Madrid juega mejor sin el francés. Sin los goles del gran referente, la unión en el esfuerzo, la solidaridad, el paso al frente de jugadores de todas las líneas, han impulsado los triunfos, cuatro consecutivos antes de afrontar el derbi. Sin Thibaut Courtois pierde Arbeloa ese factor diferencial que impulsa al equipo en los momentos de debilidad. Una baja más de una lista inacabable que se rebaja con los regresos de Álvaro Carreras y Raúl Asencio en defensa, con más opciones de titularidad para el primero, y también con la vuelta de Jude Bellingham mes y medio después, si bien el inglés apunta al banquillo.

La herida abierta del primer derbi, el duro 5-2 del Metropolitano que marcó el corto camino de Xabi Alonso, se cerró en parte en la Supercopa de España, aunque lo estrecho del marcador ante un Atlético de Madrid con bajas no sirvió como tabla de salvación para el técnico. Y Arbeloa, cuya trayectoria en el primer equipo no encuentra termino medio (doce triunfos y cuatro derrotas), está ante la obligación de sostener la racha madridista sin perder el derbi de local que acaba superar los 10 años.

Toda la presión clasificatoria recae en el Real Madrid. Sin margen ya de error en LaLiga por los cuatro puntos de desventaja con un Barcelona al que debe rendir visita. Aún con cinco bajas -Courtois, Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo-, pero con la vuelta de Mbappé para descargar responsabilidad en Vinícius, que tan solo le hizo un gol al Atlético en 19 derbis, y recuperar el liderazgo natural que han asumido Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, junto al inesperado de un chico de 18 años, Thiago Pitarch, que llega como intocable a su primer derbi.

El Atlético, por su parte, ahora se siente bien, contundente y solvente en ataque, más apurado en defensa y preparado para todos y cada uno de los desafíos que le aguardan en las próximas semanas: el título que ambiciona en la final de Sevilla frente a la Real Sociedad, los tres duelos contra el Barcelona entre la Liga y la Champions, el derbi de este domingo…

El reencuentro de Julián Alvarez, ya superado un tramo de indeterminación, lo reconforta. Ha marcado tres goles en los últimos tres partidos, ha participado en nueve tantos (seis como rematador y tres como pasador) en los once compromisos más recientes y, sobre todo, se le ve más fino, más concluyente y más cerca de su dimensión de la pasada campaña o de hace meses, cuando el Atlético goleó 5-2 al Real Madrid en el estadio Metropolitano con dos goles suyos.

Juan Musso volverá a suplir a Jan Oblak en la portería. El guardameta esloveno se perderá su tercer choque consecutivo por una distensión muscular en el costado. Tampoco están disponibles ni Pablo Barrios ni Rodrigo Mendoza ni Marc Pubill.